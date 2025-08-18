亡き愛犬からの“冥土のみやげ”に涙が止まらない…犬好き必見！「胸に刺さって泣ける」とSNSで話題に【作者インタビュー】
元ゲーム会社所属デザイナーで、現在はストーリー漫画をメインに執筆している吉良いと(@kilightit)さん。個人で作品を公開・販売するほか、商業誌にも作品を掲載するなど、精力的に活動している漫画家だ。代表作「ようこそ亡霊葬儀屋さん」は、「このお話ほんとに好きです」「1度見た事あるはずなのに泣いてしまった」など、多くの読者に感動をもたらしている。今回は、「天国の犬は飼い主を笑顔にしたい」をお届け。天界にやってきた犬のハッチ。しかし、自分の死によって落ち込み部屋に閉じこもる飼い主の少年が心配で、まだ成仏したくないという。そこで天界の案内役は、天界ルール「冥土のみやげ」を紹介する。これは、“亡くなった者は現世からひとつだけ物を持っていける”というものだった。
部屋に響いた物音の直後、少年はオモチャ箱をのぞき込んで固まった。そこにあるはずの“ハッチの大好きなオモチャ”が見当たらない。少年は慌てて部屋を飛び出し、リビングにいた両親のもとへ駆け寄る。「ハッチ、ここにきた。きて、オモチャもってった。ハッチが…ここにきてくれた！」。涙を浮かべながらも、少年の顔には笑顔が戻っていた。
この心温まる物語は、漫画家・吉良いとさんが描いた短編作品である。作品が生まれたきっかけは、担当編集者が「飼い犬を亡くした」と話してくれたことだった。吉良さんは「何か救いとなる物語を描きたい」と考え、この作品が生まれたのだそう。
作品発表後は、多くの犬好きの心をつかんだ本作。「ワンちゃんを飼っている方から温かい声をいただけてうれしかったです。この作品がこれからも多くのワンちゃん飼いさんに届くといいなと思っています」と吉良さんは語ってくれた。
SNSでの反響も大きく、「8ページでこんなに泣かせに来るなんて…」「胸に刺さって泣ける」「犬を飼っているので感情移入してしまった」などの感動のコメントが相次いだ。短いページ数ながらも、読む人の心を揺さぶり、ペットとの思い出を鮮やかによみがえらせる力を持っているこの作品。別れの悲しみを経験した人もそうでない人も、ぜひ本作「天国の犬は飼い主を笑顔にしたい」を読んでみてほしい。
取材協力：吉良いと(@kilightit)
