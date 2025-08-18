世界中のどこにも行ける!?

実業家の前澤友作さんは2025年8月14日、公式Xで、プライベート用に所有するメガヨットの外装がほぼ完成したと報告しました。

【画像】で、デケぇ！ しかもすげえデザイン!! これが前澤氏のメガヨットです

前澤さんのヨットは、ドイツの大手造船会社であるルーセンが製造を担当しており、プロダクトデザイナーのマーク・ニューソンさんがデザインを手がけています。全長は約114.2メートルと、非常に大型の船です。

2023年3月には進水式を終えたヨットの写真を公開していましたが、その際は外装が未完成の状態でした。今回、公式Xに投稿された画像では、白とグレーの2トーンカラーで仕上げられていることが明らかになりました。

ヨットの詳細について前澤さんは、「現在は内装工事中で、外装はほぼ仕上がりました」と説明し、来春の完成を予定していることも明かしました。また、このヨットについて「世界中の海をどこでも航海できる丈夫な船にしてほしい」と造船所に依頼したといい、「北極や南極にも行けます」とアピールしています。

さらに、潜水艇、釣り船、ヘリポートも搭載されており、「時には潜水艇で最大水深200メートルまで潜って海中の別世界を堪能したり、時には世界中の巨大魚と釣りで格闘したり、また時にはヘリで沿岸を遊覧・上陸したり――とにかく地球上のあらゆる海で大冒険ができるツールと機能をすべて備えています」と語っています。

公式Xに投稿された写真には、「イメージしてたヨットと全然違う…！」「すごすぎて男のロマンしかない」「これヨットですか？ 豪華客船では？」といった驚きの声が寄せられていました。