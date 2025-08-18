歌手で俳優の福山雅治（56）が、フジテレビをめぐる問題で設置された第三者委員会の協力要請に応じていたことがわかりました。

【映像】福山雅治、フジ第三者委の協力要請に応じる

福山の所属事務所「アミューズ」は18日、公式サイトでコメントを発表。今年3月に第三者委員会から協力要請があり、フジテレビの元専務が主催した懇親会に福山が出席した事実などを書面で回答したということです。一連のフジテレビ問題で取り沙汰されているような問題はなかったとしています。

また、3月末に公表された第三者委員会の報告書の内容が極めて秘匿性の高いものであったことから、懇親会参加者の詮索、特定、誹謗中傷といった個人の生活を脅かすような事態にならないように、福山側から名乗り出ることは控えていたということです。

その後、今年8月に女性セブン編集部から取材依頼があり、フジテレビ問題の社会的関心が大きく、齟齬や誤解を招くような報道にならないようにするため、福山本人からの申し出により、女性セブンのインタビュー取材に応じたということです。

福山雅治「大変心苦しく思っております」

18日にインタビュー記事の一部が配信されたことを受けて、福山は、自身の公式Xでコメントを発表しました。

「女性セブンさんからの独占取材を受けさせていただいたことをご報告いたします。内容は、フジテレビさんが設置した第三者委員会からの質問に回答した経緯と、その報告書に記載されていた内容についての補足や説明です。第三者委員会の調査に対しては、『きちんと回答すべきである』という意向のもと協力いたしましたが、所属事務所とも慎重に協議を重ねてきた結果、関係者に対しての詮索、特定、誹謗中傷が発生する可能性を鑑み、自ら名乗り出るべきではないと考え、こちらからの発信は控えておりました。齟齬や誤解の無いようインタビュー対応することにしました」

「不安やご心配をおかけしているファンの方には、大変心苦しく思っております。何より、勇気を持って調査に協力された方々を傷つけるような特定作業や誹謗中傷行為はくれぐれもお控えください。ご理解のほどよろしくお願いいたします」と説明しています。（『ABEMA NEWS』より）