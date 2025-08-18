離婚発表の加藤ローサ、シックな浴衣姿に反響「40歳?!30歳に見える」「相変わらずの美人」 来年の願望も
俳優・モデルの加藤ローサ（40）が17日、離婚発表後、初めて自身のインスタグラムを更新。大人の雰囲気漂う浴衣姿を披露した。
【写真】「相変わらずの美人」シックな浴衣姿を披露した加藤ローサ
加藤は「夏、まだまだ楽しむぞ！来年は、浴衣を仕立てたいなぁと思ったり」とつづり、鏡に写る黒系のシンプルな浴衣姿をアップ。落ち着いた柄の生地で品のある雰囲気を醸し出している。
この投稿を見たファンからは「40歳?!30歳に見える」「相変わらずの美人、可愛さにビックリしてる」「ザ・浴衣美人！」などのコメントのほかに、「ニューローサ楽しみです！」「生き様がかっっっこよすぎてぶっ刺さりました」「応援してます!!」などと離婚についての反響も集まっていた。
加藤は、17日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。元サッカー選手の松井大輔氏（44）との離婚を公表した。
