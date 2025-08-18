韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第5話で32人の練習生が一挙に脱落し、残酷な別れの時間が訪れた。

【映像】非情な別れの瞬間…号泣する練習生たち

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

明暗が分かれ…脱落した練習生の分まで頑張ると決意

ボーイズグループ・DKBのメンバーとして活動し、共に番組に参加したヤン・ヒチャン（26歳）とハン・ヘリジュン（21歳）。80人中48位までが残留できる第1回生存者発表式では、ヘリジュンが47位で名前を呼ばれて残留を決め、ヒチャンは残念ながら脱落となった。

ヘリジュンは残留について「正直諦めていましたが、こんなにいいチャンスに恵まれて、もっと頑張らなくてはいけないと思います」と喜びつつ、「ヒチャンさんは本当に頼りにしているお兄さんです。ヒチャンさんの分まで、ステージでもっと輝けるように頑張ります」と、ヒチャンへの思いを込めてスピーチ。その後47位の席に向かおうとする途中に引き返し、ヒチャンとしっかりハグをして、泣きながら「頑張ってくるね」と最後の挨拶をした。ヒチャンは気丈な様子で「ヘリが受かってよかった」と笑顔を浮かべる。

そして最後の通過者として、48位でユン・ミン（24歳）の名前が呼ばれた。1位のイ・サンウォン（22歳）は、「1対1ランクバトル」で一緒に切磋琢磨した「Whiplash」チーム全員が残留となったことに、安堵しているようだ。

また惜しくも49位で脱落となったイ・ドンホン（30歳）は、「僕は最年長で、ここに参加しながらいろいろ悩みました。若い方達のチャンスを奪うのではないかと。でもみんなと一緒に頑張って、本当に楽しかったです。いいエネルギーをもらいました。みなさん愛しています」と笑顔で語った。

すべての順位が出揃い、お互いをねぎらい合う練習生たち。ドンホンのもとには多くの練習生が駆け寄り、ドンホンは笑顔で「みんな、最年長の僕はもう行くよ！」と手を振っていた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）