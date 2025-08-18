¡Ú¼ÒÏÀ¡Û¡¡¤¤¤ÞÆüËÜ¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¯ºö¤È¤Ï²¿¤«¡©
Ë¾¤Þ¤ì¤ë¡Ø¹ñ¤Î¥«¥¿¥Á¡Ù¤Ï
¡Ø¹ñ¤Î¥«¥¿¥Á¡Ù¤ò¤É¤¦¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¨¡¡£Àï¸å80Ç¯¤¬·Ð¤Ä¡£¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ï¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¡¢´ë¶È¤Î¤¢¤êÊý¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¡¦Æ¯¤Êý¤Î¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
〝³°〟¤Ç¤ÏÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼«¹ñÂè°ì¼çµÁ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ë¡£〝Æâ〟¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢¿Í¸ý¸º¡¢¾¯»Ò²½¡¦¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢ºÆÀ¸¤ò¤É¤¦¿Þ¤ë¤«¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Àè¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬»´ÇÔ¤·¡¢¿·¶½À¯ÅÞ¤Î»²À¯ÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÁýÀª¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£Æâ³°¤Î½ô¾ðÀª¤¬º®ÆÙ¤È¤·¡¢ÀïÁè¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Î´Ö¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â´¶¤¬Áý¤·¡¢Í¿ÅÞÉÔ¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡°åÎÅ¡¦Ç¯¶â¡¢²ð¸î¤Ç¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤¬ËÄ¤é¤àÃæ¡¢ÌîÅÞ¤òÃæ¿´¤Ë¸ºÀÇ¤ò¶«¤ÖÀ¼¤¬Â¿¤¤¡£Ãæ¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¤òÁÊ¤¨¤ëÅÞ¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Í¿ÅÞ¤Ï¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤Ï¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î½ÅÍ×ºâ¸»¡£¾Íè¤Ë¥Ä¥±¤ò»Ä¤¹¡×¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÏÀµÄ¤Ï¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¹ñ²ñÏÀÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤ÏÀ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀ¯ºö¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Êª²Á¤¬¾å¾º¤·¡¢¤½¤ÎÊª²Á¾å¾º¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤ÄÂ¾å¤²¡¢¤½¤·¤Æ°åÎÅ¡¦Ç¯¶â¤ä»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Î¤¢¤êÊý¡¢¤µ¤é¤Ë¥¥Ê½¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÃæ¤Ç¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ðËÜ¼´¤ò¤É¤³¤Ë¿ø¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×²ÝÂê¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡À¯¼£¥êー¥Àー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ÐºÑ±¿±Ä¤Î¼çÌò¤òÃ´¤¦·ÐºÑ¥êー¥Àー¤Î»ÈÌ¿¤ÈÌò³ä¤â¤Þ¤¿½Å¤¤¡£
¡Ø¼õ±×¤ÈÉéÃ´¡Ù¡Ø¸¢Íø¤ÈµÁÌ³¡Ù¤Î¸«Ä¾¤·
¡¡¹ñÌ±¤ÎÀè¹Ô¤ÉÔ°Â´¶¤ò¤É¤¦²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¨¡¡£ÆüËÜºÆÀ¸¤ò¿Þ¤ë¤Ë¤Ï¡Ø¼õ±×¤ÈÉéÃ´¡Ù¡Ø¸¢Íø¤ÈµÁÌ³¡Ù¤Î¸«Ä¾¤·¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡1961Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ36Ç¯¡Ë¡¢¹ñÌ±³§ÊÝ¸±¤¬À®Î©¡£°ÊÍè¡¢Ã¯¤â¤¬·ò¹¯¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆâ³°¤Î¿Í¤«¤é¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆÂ¸Â³¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤Ïº£¤äÌó140Ãû±ß¤ÈÇ¯¡¹ËÄ¤ì¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆüËÜ¤ÎGDP¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤ÏÌó600Ãû±ß¡Ë¡£Ã¯¤¬¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦½Å¤µ¤ÏÆÃ¤Ë¸½ÌòÀ¸À¤Âå¤Ë¥º¥·¥ê¤È¶Á¤¯¡£
¡¡¹ñÌ±½êÆÀ¤ËÀê¤á¤ëÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î³ä¹ç¤Ï46¡ó¶¯¡£¤³¤ì¤ÏOECD¡Ê·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡Ë²ÃÌÁ36¥«¹ñÃæ24ÈÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝÈæ³Ó¾å¡¢É¬¤º¤·¤â¹â¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢½êÆÀ¤ÎÈ¾Ê¬¶á¤¯¤òÀÇ¤È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ç¼è¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÂçÊý¤Î¹ñÌ±¤¬ÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£ÀÎ¤Ç¸À¤¦¡¢〝¸Þ¸ø¸ÞÌ±〟¤Îºß¤êÊý¤ò¤É¤¦¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤âº£¸å¤ÎÏÀÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡·ë¶É¡¢½ÅÀÇ´¶¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Ë¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎºÆÀ¸¡¦À®Ä¹¤ò¿Þ¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤¬Êø²õ¤·¤¿1990Ç¯Âå½é¤á¤«¤é·ÐºÑ¤¬ÄãÌÂ¤·¡¢¶âÍø¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´ü¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÀ¤Âå¤Ïº£41ºÐ¤«¤é55ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÎÆ¯¤¼ê¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦¡£Èà¤é¤¬¤¤¤«¤ËÁ°¸þ¤¤ËÆ¯¤¡¢»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤ëÀ¸³è´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¤«¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤Î4³ä¶á¤¯¤¬Ç¯¼ý300Ëü±ßÁ°¸å¤ÎÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î½êÆÀ¤ò¤É¤¦°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¿Í¼êÉÔÂ¤¬¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¼Â¤â¸«¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ø¼Â¼Á¸ºÈ¿¡Ù¤ÎÇÑ»ß¤ò¡ª
¡¡ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤ÏÆüÊÆ´Ö¤ÇÁê¸ß´ØÀÇ15¡ó¤È¤¤¤¦¹ç°Õ¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä¥³¥áÌäÂê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£¸åµÍ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥³¥áÌäÂê¤Î¶µ·±¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡ºòÇ¯Ëö¤«¤é¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¡¢Á°Ç¯Èæ¤Î2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÇÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤äÇÀ¶È´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Ï¡ÖÀ¸»º¤Ï½çÄ´¡×¤È¤·¡¢¡Ö¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÁû¤®¤Ï¼ý¤Þ¤ë¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤ÆÍè¤¿¤¬¿¼¹ï¤µ¤Ï»Ä¤ë¡£ÇÀ¿åÂç¿Ã¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬¸ò¾Ä¤·¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤ÇÁû¤®¤ò¼ý½¦¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ç¥³¥áÌäÂê¡¢°ú¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¤ÎÇÀ¶ÈÀ¯ºö¤¬À§Ç§¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
