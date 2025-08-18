将来的にBMIが高くなるかどうかを子どもの時点で予測できる遺伝子検査手法が開発される
肥満は世界的な公衆衛生上の課題となっており、世界肥満連合(WOF)は2035年までに世界人口の半数が肥満または過体重に分類される可能性があると警告しています。そんな中、500万人以上の遺伝子データを活用して開発された遺伝子検査により、「将来的にBMIが高くなる遺伝的リスク」を子どもの時点で判断できると報告されました。
今回研究チームが開発した遺伝子検査は、多数の遺伝子を考慮して特定の疾患や体質のリスクを算出する「ポリジェニックスコア(polygenic score：PGS)」という手法のものです。すでに肥満リスクを高める遺伝子変異は数千種類も特定されており、その中には「脳内で作用して食欲に影響を及ぼす遺伝子変異」なども含まれています。
世界中の約500もの機関に所属する600人以上の研究者からなる研究チームは、510万人分以上の遺伝子情報データベースを用いて、将来的なBMIが高くなるかどうかを予測できるポリジェニックスコアを開発しました。
その後研究チームは、合計50万人以上の身体的および遺伝的特性に関するデータセットを用いて、作成したポリジェニックスコアが将来的な肥満リスクの予測にどれほど役立つのかをテストしました。このデータセットには、遺伝子データとBMIの経時的な変化が含まれていたとのこと。
テストの結果、新たなポリジェニックスコアは将来的な肥満リスクの予測において、従来の最も優れた検査手法と比較して2倍もの有効性を示すことが判明。5歳時点の遺伝子検査に基づくポリジェニックスコアは、18歳時点のBMI変動の35％を説明できたと報告されています。なお、予測精度は被験者のグループによって左右され、アフリカ系の人々よりもヨーロッパ系の方が予測精度が高いといった偏りもみられました。
論文の共著者であるコペンハーゲン大学のルース・ロース教授は、「この新しいポリジェニックスコアは肥満リスクの遺伝的予測において画期的な進歩を遂げ、予測精度を劇的に向上させました。これにより、臨床的に有用な遺伝子検査へ大きく近づきます」とコメントしました。
また、興味深い発見として、ポリジェニックスコアでBMIが高くなる遺伝的傾向が高いと予測された人は、減量プログラムに参加した最初の1年間でより多くの体重が減ることが確認されました。これらの人々は後にリバウンドする可能性も高かったものの、研究チームは「私たちの研究結果は、肥満の遺伝的素因が高い人はライフスタイルの変化により反応しやすいことを強調しています。これは、遺伝的素因は変更不可能だという決定論者の見解とは対照的です」と論文で主張しています。
論文の筆頭著者でありコペンハーゲン大学NNF基礎代謝研究センターのロルフ・スミット助教は、「このポリジェニックスコアが非常に強力なのは、子どもが5歳になる前の時点で、成人後に肥満になる可能性を予測できるという点です。これは、幼少期に他のリスク要因が体重に影響し始めるずっと前のことです。この時点で介入することで、大きな効果が得られる可能性があります」と述べました。