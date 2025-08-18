俳優でモデルの筧美和子さんが、自身のインスタグラムを更新。フランス南部のニースやエズ、そしてモナコを訪れた様子をインスタグラムで公開しました。



【写真を見る】【 筧美和子 】 南フランスとモナコの絶景を堪能 白い帽子姿や黒い水着姿で夏を満喫



青い海と空、色鮮やかな花々、石畳の小道など、南フランスとモナコの魅力あふれる風景とともに、リラックスした旅の一コマが写真から伝わってきます。





筧さんは「Nice⇔Eze⇔Monaco」というコメントとともに、フランスからモナコへの旅の様子を紹介しています。白い大きな帽子をかぶった姿や、ピンク色のブーゲンビリアとみられる花が咲き誇る小道を歩く様子など、南欧の陽光を浴びながら楽しむ姿が印象的です。







投稿には、モナコやニースの街並みも収められています。黄色やオレンジ色の建物が並ぶ狭い石段や、ツタが絡んだ古い建物の前での笑顔など、南フランスならではの風情ある景色とともに撮影された写真が目を引きます。













海を楽しむ様子も見られます。筧さんは黒い水着姿で砂利のビーチに座り、青い海を背景に笑顔を見せています。また、岩に囲まれた小さなビーチで日光浴を楽しむ人々の様子も写されており、南フランスのビーチリゾートの雰囲気が伝わってきます。







グルメも旅の楽しみの一つ。エビやムール貝、アサリがふんだんに使われたシーフードパスタの写真や、カフェのテラス席でビールを楽しむ様子なども投稿されています。南フランスの食文化を満喫する筧さんの姿からは、現地での充実した時間が伝わってきます。







また、回廊のような場所で撮影された写真では、アーチ型の天井に施された絵画や装飾が目を引きます。フランスやモナコの芸術的な建築物の美しさも、筧さんの旅の思い出として記録されています。







カラフルなドレスを着て石畳の小道を歩く写真や、夕暮れに沈む太陽を捉えた風景写真など、さまざまな角度から南フランスとモナコの魅力を伝える投稿となっています。







この投稿に、「南仏の似合う女」「体から幸せオーラが出まくってます」「未だに水着姿見せてくれるのはファン想いの証やね」「めっちゃ素敵ー海外行きたいなぁ」などの声が寄せられています。







【担当:芸能情報ステーション】