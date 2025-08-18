俳優でミュージシャンの武田真治さんが、自身のインスタグラムを更新。

52歳とは思えない引き締まった肉体美を披露しています。



武田真治さんが自身のインスタグラムで、雑誌の特集に登場することを報告しました。投稿された写真では、52歳とは思えない引き締まった肉体美を披露しています。





武田さんは、「最近の筋トレ事情を取材して頂きました」とコメントし写真を投稿。上半身裸で青いデニムを身につけた武田さんの姿には、長年の筋トレの成果が表れています。







投稿の最後には、「#無加工無修正」と写真は加工や修正を行っていないことを紹介。武田さんは「#52歳」というハッシュタグも添えています。







この投稿に、「最高です!! 筋肉は嘘つかない」「理想の身体ですね 美しい」「山Pかと思いました！かっこいい！！」「山Pいつのまに鍛えたの？と思ったら違った」などの声が寄せられています。







【 武田真治さん プロフィール 】

出身地：北海道

生年月日：1972年12月18日

サイズ：T165 B90 W66 H80 S26

血液型：AB型

デビュー年：1990年

【担当：芸能情報ステーション】