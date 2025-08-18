テクニカルポイント ドル円　10日線、21日線やや下回る水準

149.62　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
149.27　200日移動平均
149.03　エンベロープ1%上限（10日間）
148.39　一目均衡表・基準線
147.74　21日移動平均
147.56　10日移動平均
147.40　現値
147.37　一目均衡表・転換線
146.08　エンベロープ1%下限（10日間）
145.86　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
145.49　100日移動平均
145.45　一目均衡表・雲（上限）
145.39　一目均衡表・雲（下限）

10日線、21日線が147円台後半に控えている。目先10日銭前後で上値が押さえられており、ポイントとなっている。