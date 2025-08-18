テクニカルポイント ドル円 10日線、21日線やや下回る水準
149.62 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
149.27 200日移動平均
149.03 エンベロープ1%上限（10日間）
148.39 一目均衡表・基準線
147.74 21日移動平均
147.56 10日移動平均
147.40 現値
147.37 一目均衡表・転換線
146.08 エンベロープ1%下限（10日間）
145.86 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
145.49 100日移動平均
145.45 一目均衡表・雲（上限）
145.39 一目均衡表・雲（下限）
10日線、21日線が147円台後半に控えている。目先10日銭前後で上値が押さえられており、ポイントとなっている。
