今回は、苦手な同僚の女子社員が、妻が作ってくれた弁当をディスってきた話を紹介します。

もう二度と食べたくないのに…

「会社で妻が作ってくれた弁当を食べていたら、同僚の女子社員に『ちょっと量が少なすぎませんか？』『栄養が足りなくて可哀想』となぜかディスられたんです。そして、別の日にその女子社員に『お弁当のおかずを作ってきたんです』と言われて唐揚げを渡され食べた結果、胸焼けしてしまいました。

その翌日、その女子社員に唐揚げの味を聞かれ、本当のことも言えず『おいしかったです』とお世辞を言ったら、『今度はお弁当を作ってきますね』と言われてしまいました。『二度とこの女子社員が作ったものは食べたくない』というのが本音なんですが……。

『妻の弁当もあるんで大丈夫です』と断ったんですが、『あんな弁当じゃ栄養バランス悪すぎです！』『どう見ても私の弁当の方が上ですよね？』『私がもっとまともなものを作ってきますから』とまたまた妻の弁当をディスってきました。一体どうしたらいいんでしょうか……」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2024年6月）

▽ この女子社員はだいぶ図々しいので、ハッキリ断りたいところですが、会社の同僚となると言い返すにも気を使いますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。