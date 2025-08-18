「早く車線戻したい一心だったのかな」信号待ちの逆走車…赤信号でジワジワと元の車線に　深夜の交差点で堂々信号無視する危険運転も

福島市の中央分離帯のある片側2車線の交差点に、逆走した赤い車が現れた。車は赤信号を少しずつ進み、正しい車線へ戻っていった。栃木・那須塩原市では黒い車が交差点を堂々と信号無視で通過。撮影者によると、50代くらいの男性が運転していたという。

60代くらいの男性運転する逆走車が信号待ちから…

8月10日午前11時頃、福島市の交差点でカメラが捉えた驚きの光景だ。

信号待ちしていた撮影者は、「そこにいないはずの車がなぜいるんだ！？という驚きが強かった」と話す。

中央分離帯のある片側2車線の道路で、赤い車が信号の奥から向かってきた。逆走車だ。

交差点を左折してきた車も思わずブレーキを踏んだ。赤い車はそのまま信号待ちをしている。

撮影者によると、赤い車を運転していたのは60代くらいの男性だという。逆走していることに気づいていないのか。

撮影者は「（逆走に）気づいたのだと思います」と話す。

赤い車は、信号はまだ赤だがジワジワと進み始め、正しい車線へと戻っていった。

撮影者は「早く車線を戻したい一心だったのかなと思うのですが、怖いなという感じでした」と恐怖を語った。

「安全運転できないなら車乗らないで」

怖いといえば、7月24日午後7時半頃、栃木・那須塩原市の交差点でカメラが捉えた信号無視の瞬間だ。

追い越して行った黒い車が交差点に進入し、そのまま止まることなく、交差点を堂々と横断していった。

撮影者は「安全運転ができないなら、車には乗らないでほしいです」と訴えている。

撮影者によると、50代くらいの男性が運転していたという。

（「イット！」8月15日放送より）