【モデルプレス＝2025/08/18】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が、9月1日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai』（あいあい／出版元：ザ・ショット）10月号の表紙に登場する。

◆高橋海人、金髪姿で登場


高橋は今号にて、ドラマの話から、自身が覚醒する瞬間についてトーク。中面にはキラキラメイクや、帽子をかぶったカットも掲載しており、金髪の高橋を堪能することできる11ページの特集となっている。

◆B&ZAI、インタビュー企画に登場


さらに、舞台「ANDO」に出演するB&ZAI（バンザイ）もインタビュー企画に登場。2ショットから集合カットまで仲の良さが伝わるグラビアから、4チームにわかれて行った対談までたっぷりな内容で掲載される。（modelpress編集部）

