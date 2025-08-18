キンプリ高橋海人、金髪姿で「Eye-Ai」表紙＆“キラキラメイク姿”も披露 B&ZAIのグラビアも掲載
【モデルプレス＝2025/08/18】King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が、9月1日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai』（あいあい／出版元：ザ・ショット）10月号の表紙に登場する。
【写真】キンプリ高橋海人の色気漂うスーツ姿
高橋は今号にて、ドラマの話から、自身が覚醒する瞬間についてトーク。中面にはキラキラメイクや、帽子をかぶったカットも掲載しており、金髪の高橋を堪能することできる11ページの特集となっている。
さらに、舞台「ANDO」に出演するB&ZAI（バンザイ）もインタビュー企画に登場。2ショットから集合カットまで仲の良さが伝わるグラビアから、4チームにわかれて行った対談までたっぷりな内容で掲載される。（modelpress編集部）
