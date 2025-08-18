上田竜也、KAT-TUNラストライブ“ゲスト登場の噂”に言及
【モデルプレス＝2025/08/18】元KAT-TUNの上田竜也が8月18日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催されるKAT-TUNのラストライブ「Break the KAT-TUN」について語った。
【写真】上田竜也、KAT-TUN解散後初公の場
上田が所属していたKAT-TUNは3月末をもって解散。この日の放送では、代打MCの坂上忍からラストライブについて質問される場面が。上田は「まだ打ち合わせをしている段階」と明かし、「解散もいきなり決まったので、ファンの方々にご挨拶というか、ちゃんとパフォーマンスを見せる機会がなかったので。異例ではありますけども、グループとしてもう1回ちゃんと見せたい」と解散後に行われる異例のラストライブ実現までの経緯を語った。
この日出演していた事務所の後輩であるTravis Japanの松田元太は、「セットリスト1曲だけ教えてもらっていいですか？」と質問を投げかけると「ネタバレになっちゃう」と返答した上田。続けて、松田が「その他にもいろんなゲストだったりが来るかもしれないっていうのを噂で聞いたんですけど…」と負けじと質問。ゲスト出演について上田は「いや、ないっす」と明言し、「3人だけでちゃんとやろうかなって」と話していた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆上田竜也、KAT-TUNラストライブの噂に言及
