⼤泉 洋が新曲「キラーチューン！」（8⽉14⽇リリース）のミュージックビデオを公開した。

本楽曲は通信カラオケDAMの最新機種「LIVE DAM WAO!」のCMソングとして制作され、CMにも大泉自身が出演。カラオケルームで気になる相⼿に歌で思いを伝えたい男性の気持ちをテーマにした軽快なナンバーとなっている。⼤泉による新曲は2024年3⽉にリリースされたベストアルバム『YO OIZUMI ALL TIME BEST』以来、約1年5ヶ月ぶり。

MVは俳優・モデルの茅島みずきをキャストに迎え、大泉 洋の歌唱シーンと茅島みずきのダンスを中心としたストーリーが交差する映像に仕上がった。

なお、「キラーチューン！」は現在ダウンロードキャンペーン実施中。応募者の中から抽選で100名様に「キラーチューン！」ジャケットキーホルダーがプレゼントされる。

配信シングル「キラーチューン！」 2025.8.14(thu) Digital Release

https://yooizumi.lnk.to/killertune ・タイアップ情報

第一興商「LIVE DAM WAO!」CMソング

「LIVE DAM WAO!大泉洋」篇(30秒) ：https://youtu.be/OuJmE5vgfJU

「LIVE DAM WAO!大泉洋」篇(15秒) ：https://youtu.be/lRZwmeRunZ0 ・「キラーチューン！」ダウンロードキャンペーン実施中

大泉 洋「キラーチューン！」（8月14日配信リリース）をダウンロードいただいた方から

抽選で100名様に「キラーチューン！」ジャケットキーホルダーをプレゼント。 ◎開催期間：8月1日(金)0:00〜8月26日(火)23:59

◎ダウンロード対象配信サイト

・iTunes、レコチョク、mora、ドワンゴジェイピー

◎対象楽曲：大泉 洋「キラーチューン！」

◎プレゼント内容「キラーチューン！」ジャケットキーホルダー

※上記いずれかのストアにてダウンロードいただき、

ご応募いただいた方の中から抽選で100名様にプレゼント ◎応募フォーム

https://forms.gle/ntCcKGptYX9u4gsP6