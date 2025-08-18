大泉 洋、新曲「キラーチューン！」MVで茅島みずきと初タッグ
⼤泉 洋が新曲「キラーチューン！」（8⽉14⽇リリース）のミュージックビデオを公開した。
本楽曲は通信カラオケDAMの最新機種「LIVE DAM WAO!」のCMソングとして制作され、CMにも大泉自身が出演。カラオケルームで気になる相⼿に歌で思いを伝えたい男性の気持ちをテーマにした軽快なナンバーとなっている。⼤泉による新曲は2024年3⽉にリリースされたベストアルバム『YO OIZUMI ALL TIME BEST』以来、約1年5ヶ月ぶり。
MVは俳優・モデルの茅島みずきをキャストに迎え、大泉 洋の歌唱シーンと茅島みずきのダンスを中心としたストーリーが交差する映像に仕上がった。
なお、「キラーチューン！」は現在ダウンロードキャンペーン実施中。応募者の中から抽選で100名様に「キラーチューン！」ジャケットキーホルダーがプレゼントされる。
配信シングル「キラーチューン！」
2025.8.14(thu) Digital Release
https://yooizumi.lnk.to/killertune
・タイアップ情報
第一興商「LIVE DAM WAO!」CMソング
「LIVE DAM WAO!大泉洋」篇(30秒) ：https://youtu.be/OuJmE5vgfJU
「LIVE DAM WAO!大泉洋」篇(15秒) ：https://youtu.be/lRZwmeRunZ0
・「キラーチューン！」ダウンロードキャンペーン実施中
大泉 洋「キラーチューン！」（8月14日配信リリース）をダウンロードいただいた方から
抽選で100名様に「キラーチューン！」ジャケットキーホルダーをプレゼント。
◎開催期間：8月1日(金)0:00〜8月26日(火)23:59
◎ダウンロード対象配信サイト
・iTunes、レコチョク、mora、ドワンゴジェイピー
◎対象楽曲：大泉 洋「キラーチューン！」
◎プレゼント内容「キラーチューン！」ジャケットキーホルダー
※上記いずれかのストアにてダウンロードいただき、
ご応募いただいた方の中から抽選で100名様にプレゼント
◎応募フォーム
https://forms.gle/ntCcKGptYX9u4gsP6
関連リンク
◆大泉 洋 オフィシャルサイト