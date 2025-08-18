©️ビクターエンタテインメント

SHINeeのリーダー・ONEWがソロ名義によるJapan 2ndミニアルバム『SAKU』を10月1日(水)にリリースする。日本盤は前作「Life goes on」以来、約３年ぶりのリリースとなる。

今回のミニアルバム『SAKU』は日本語の「（花が）咲く」をコンセプトに制作され、収録されている5曲の楽曲それぞれに花にまつわるストーリーが展開される。ミニアルバム全体がまるでONEWからの花束のような、爽やかでリラックスする雰囲気の作品だ。

リリースに先立ち、18日0時にはトレーラーが公開された。トレーラーには今回の作品のジャケット撮影をしているONEWの姿が映されている。

◆ ◆ ◆

■アーティストから一言メッセージ

人は花、つまり自然とよく合います。

その中で発見する感情を共に感じたいです。

皆さんは僕の花ですから。

◆ ◆ ◆

さらに、購入者特典として、対面サイン会・2ショット撮影会・1対1ビデオ通話会・武道館公演サウンドチェック見学会の開催も決定している。詳細はレーベルのホームページにて。

ONEWは10月には＜2025 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)] IN JAPAN＞武道館公演の開催も決まっており、3年ぶりに日本武道館で3DAYS公演を実施する。

ONEW Japan 2nd Mini Album 『SAKU』

2025年10月1日発売 初回限定盤【CD+32p PhotoBook】VIZL-2473

デジパック・スリーブケース仕様

3種のうちランダム フォトカード[セルフィーA ver.]封入・初回盤限定ジャケット写真

定価 ￥4,400

（税抜価格 ￥4,000） 通常盤【CD】VICL-66096

3種のうちランダム フォトカード[セルフィーB ver.]封入・通常盤限定ジャケット写真

定価 ￥3,080

（税抜価格 ￥2,800） VICTOR ONLINE STORE盤【CD】NCS-10320

3種のうちランダム フォトカード[セルフィーC ver.]封入・VOS盤限定ジャケット写真

定価 ￥3,080

（税抜価格 ￥2,800）

