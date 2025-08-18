SHINeeのONEW、Japan 2ndミニアルバム『SAKU』を10月にリリース
SHINeeのリーダー・ONEWがソロ名義によるJapan 2ndミニアルバム『SAKU』を10月1日(水)にリリースする。日本盤は前作「Life goes on」以来、約３年ぶりのリリースとなる。
今回のミニアルバム『SAKU』は日本語の「（花が）咲く」をコンセプトに制作され、収録されている5曲の楽曲それぞれに花にまつわるストーリーが展開される。ミニアルバム全体がまるでONEWからの花束のような、爽やかでリラックスする雰囲気の作品だ。
リリースに先立ち、18日0時にはトレーラーが公開された。トレーラーには今回の作品のジャケット撮影をしているONEWの姿が映されている。
◆ ◆ ◆
■アーティストから一言メッセージ
人は花、つまり自然とよく合います。
その中で発見する感情を共に感じたいです。
皆さんは僕の花ですから。
◆ ◆ ◆
さらに、購入者特典として、対面サイン会・2ショット撮影会・1対1ビデオ通話会・武道館公演サウンドチェック見学会の開催も決定している。詳細はレーベルのホームページにて。
ONEWは10月には＜2025 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)] IN JAPAN＞武道館公演の開催も決まっており、3年ぶりに日本武道館で3DAYS公演を実施する。
ONEW Japan 2nd Mini Album 『SAKU』
2025年10月1日発売
初回限定盤【CD+32p PhotoBook】VIZL-2473
デジパック・スリーブケース仕様
3種のうちランダム フォトカード[セルフィーA ver.]封入・初回盤限定ジャケット写真
定価 ￥4,400
（税抜価格 ￥4,000）
通常盤【CD】VICL-66096
3種のうちランダム フォトカード[セルフィーB ver.]封入・通常盤限定ジャケット写真
定価 ￥3,080
（税抜価格 ￥2,800）
VICTOR ONLINE STORE盤【CD】NCS-10320
3種のうちランダム フォトカード[セルフィーC ver.]封入・VOS盤限定ジャケット写真
定価 ￥3,080
（税抜価格 ￥2,800）
関連リンク
◆ONEW JAPAN OFFICIAL SITE
◆ONEW 日本レーベルオフィシャル（ビクターエンタテインメント）