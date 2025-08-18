ミュージカル『PandoraHearts』横山賀三、竹内夢、泰江和明らオールキャスト発表！ ビジュアル公開
同名漫画をミュージカル化した舞台『PandoraHearts』のオールキャストが決定。横山賀三、竹内夢、泰江和明らの出演が発表された。また合わせて、メインビジュアル、キャラクタービジュアルも公開された。
【写真】横山賀三、竹内夢、泰江和明らが『PandoraHearts』の世界に！ キャラビジュアルをイッキ見
原作は、望月淳による壮大なダークファンタジー漫画（Gファンタジーコミック）。童話をモチーフに、主人公を取り巻く登場人物の複雑な過去や関係性、さまざまな伏線が散りばめられた緻密なストーリーで多くの読者を魅了した。そして迎えた衝撃の結末から10年、いまだに根強い人気を誇る本作が、ついに舞台化される。
身に覚えのない罪により、「アヴィス」と呼ばれる異世界に堕とされてしまった主人公。そこで、記憶を失った少女と出会い――。己の罪とは？ 少女の失われた記憶とは？ 時空を超えた自分探しの旅が、今再び始まる。
脚本・演出に山崎彬、作詞に高橋亜子、音楽に富貴晴美。実力派スタッフを迎え、独創的で深遠な世界観をミュージカルにのせて届ける。
この度、本作に出演するキャスト陣が発表に。メインキャストには、主演にオズ＝べザリウス 役・横山賀三を迎え、アリス役・竹内夢、ギルバート＝ナイトレイ役・泰江和明、シャロン＝レインズワース役・礒部花凜、ザークシーズ＝ブレイク役・山本一慶、ジャック＝べザリウス役・鮎川太陽と、これまでにも数々のミュージカルで活躍する実力派が集結。
チケットは、本日8月18日より最速先行申込受付がスタート。また最速先行の開始とあわせて、原作漫画の無料配信キャンペーンの実施も決定した。
ミュージカル『PandoraHearts』は、東京・シアターHにて11月7日〜16日上演。
