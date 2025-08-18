¾åÅÄÎµÌé¡¢KAT-TUN¤Î°ÛÎã¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤Î¡È±½¡É¤Ë¤¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¡¡²ò»¶¸å¤Î¿´¶¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡¸µKAT-TUN¤Î¾åÅÄÎµÌé¤¬18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡ÊÁ°11¡§50¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£3·î31Æü¤Ë²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õÇò¥·¥ã¥Ä¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ë¥¥á¤¿KAT-TUN
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥ÈMC¤Ëºä¾åÇ¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¸å¤ÎËÜ²»¤òÃµ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö²ò»¶¸å¡¢³Ú²°¤Ç¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È¤½¤ó¤Ê¤Ë²ñÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢´³¾Ä¤·¤Ê¤¤´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢11·î8Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë°ÛÎã¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÖBreak the KAT-TUN¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Travis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¡Ö¥²¥¹¥È¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò±½¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£3¿Í¤À¤±¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£²¶¤Ï¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÌ¾¸À¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2010Ç¯7·î¤ËÀÖÀ¾¡¢13Ç¯9·î¤ËÅÄÃæÀ»¡¢16Ç¯3·î¤ËÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¡£16Ç¯5·î¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØKAT-TUN 10TH ANNIVERSARY LIVE TOUR¡È10Ks¡ª¡É¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ½¼ÅÅ´ü´Ö¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢18Ç¯1·î¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¡¢2025Ç¯3·î31Æü¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢µµÍüÏÂÌé¤ÏSTARTO ENTERTAINMENT¤òÂà¼Ò¡£Ãæ´Ý¡¢¾åÅÄ¤¬·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
