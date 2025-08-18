BTS・V、幼少期ショット公開「ARMYが見たいものをわかってる」 7人集合写真も「みんな仲良しで泣ける」
韓国の7人組グループ・BTSのVが、18日までに自身のインスタグラムを更新。幼少期の様子やBTS7人での近況ショットを公開した。
【写真】BTS・V、幼少期ショット公開＆7人集合写真も
Vは赤ちゃんと大人の顔文字とともに「25 years later」の書き出しで、幼少期の様子を9枚公開。10枚目以降は筋トレの様子や海をバックにメンバーとのオフショットも掲載している。
この投稿にファンは「もちもちテテちゃん可愛すぎる」「ARMYが見たいものをわかってる」「みんな集まっている！待ってたよ（涙）」「みんな仲良しで泣ける」「胸がいっぱいになる」と反響が集まっている。
