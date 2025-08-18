

「涼み 抹茶 ムース ティー」

スターバックス コーヒー ジャパンは、8月18日からりうだるような暑さが続くこの季節にもぴったりの、ほろ苦く香り豊かな抹茶をすっきりと味わう「涼み 抹茶 ムース ティー」を発売する。暑さを忘れさせるような和の風情が息づく“真夏の涼み抹茶”で、心も体もふっとほぐれるような、心穏やかなひとときを楽しんでほしい考え。

「涼み 抹茶 ムース ティー」は、抹茶の豊かな香りとうまみが際立つ本格ティーに、ふんわりと軽やかな口あたりのホワイトモカフレーバームースを重ねた、見た目にも味わいにも涼しさを感じる一杯。ティーの部分は、抹茶の奥深い香りや本来の味わいであるほろ苦さを際立たせたさっぱりとした飲み心地に仕上げた。その上に、まろやかな甘さとコクを感じられるふわふわのホワイトモカフレーバームースと香りたつ抹茶パウダーを振りかけている。混ぜ合わせるたびに、抹茶のほろ苦さとあまく、やさしいムースの味わいが心地よく広がる和の涼みティー体験を楽しんでほしいという。

［小売価格］

涼み 抹茶 ムース ティー（Iced） TALLサイズのみ

持ち帰りの場合：579円

店内利用の場合：590円

（すべて税込）

［発売日］8月18日（月）〜

スターバックス コーヒー ジャパン＝https://www.starbucks.co.jp/