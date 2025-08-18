「ＪＰＸ日経４００」がランキング９位、８月の定期入れ替えで注目高まる＜注目テーマ＞ 「ＪＰＸ日経４００」がランキング９位、８月の定期入れ替えで注目高まる＜注目テーマ＞

★人気テーマ・ベスト１０



１ データセンター

２ 人工知能

３ 下水道

４ 半導体

５ 防衛

６ 地方銀行

７ 水道関連

８ 国土強靱化

９ ＪＰＸ日経４００

１０ 水ビジネス



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ＪＰＸ日経４００」がランキング９位となっている。ＪＰＸ日経４００は、日本取引所グループ<8697.T>傘下のＪＰＸ総研と日本経済新聞社が共同で運営する株価指数で、ＲＯＥ（自己資本利益率）などの収益性が重視され、４００銘柄から構成されている。毎年８月に構成銘柄の定期入れ替えが行われており、今年は７日に３９銘柄の追加と３４銘柄の除外が発表された。



新規にカゴメ<2811.T>やパーク２４<4666.T>、川崎重工業<7012.T>、東急<9005.T>、ＡＮＡホールディングス<9202.T>、ソフトバンクグループ<9984.T>などが採用された。除外されたのは日本ハム<2282.T>や博報堂ＤＹホールディングス<2433.T>、武田薬品工業<4502.T>、資生堂<4911.T>、太陽誘電<6976.T>、トランス・コスモス<9715.T>など。定期入れ替えは２９日に実施されることから、２８日の終値にかけリバランスに伴う売買インパクトが予想されている。



