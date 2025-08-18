コープデリ生活協同組合連合会（関東信越の6生協、以下、コープデリ連合会）は、学校法人香川栄養学園 女子栄養大学（以下、女子栄養大学）との「産学連携包括協力に関する協定」に基づき、女子栄養大学食文化栄養学科の学生が開発した、スマートミール基準に適合した健康配慮の弁当「ガーリックシュリンプ＆チキンのお弁当」を、8月18日から会員5生協（コープみらい・いばらきコープ・とちぎコープ・コープぐんま・コープながの）の惣菜製造施設のある店舗で販売する。

同学科の学生が、浅尾貴子専任講師の指導のもと、コープデリの組合員や消費者のニーズを調査・検証し、おいしさと健康への配慮の両立を目指して開発した弁当シリーズの11商品目（これまで商品化した同商品の販売は終了している）となる。

「ガーリックシュリンプ＆チキンのお弁当」は、ハワイのオアフ島北部で生まれた海老料理「ガーリックシュリンプ」とアメリカの定番「ハニーマスタードチキン」を楽しめるお弁当とのこと。カラフルな紫キャベツマリネと温野菜を添えて、こだわりの雑穀ご飯も使用した。旅行気分を楽しみつつ、スマートミール基準の健康にも配慮したお弁当になっている。しっかり食べて、この時期も元気に過ごしてほしい考え。



学生が描いたイラストを用いた弁当の掛け紙

同弁当シリーズは、女子栄養大学の学生たちが考案した「毎日が すこやか美味しい コープデリ！」をコンセプトに、コープデリの店舗を含む複数の量販店の弁当を学生たちが市場調査し、開発している。2023年11月に初めて「トマトソースのタルタルチキン南蛮弁当」「彩り野菜たっぷり 鶏つくね弁当」を発売し、これまでにシリーズ10商品を販売している。

学生が描いた食材のイラストの「掛け紙」も毎回好評で、食材一品一品を繊細かつ色彩鮮やかに表現し、温かみのあるフォントの説明文が加わることで、楽しみながら、よりおいしく食べられることを追求している。

コープデリ連合会は、今後も同大学との連携協定のもと、おいしさと健康への配慮が両立した商品の開発を進め、組合員・消費者がカロリーや塩分の摂取量、食事バランスなどを日頃から意識し、健康な食生活への行動変容を促していけるような取り組みを続けていく。また、暮らしが多様化するなか、誰もが「食」を通した健康づくりとウェルビーイングを実感できる社会づくりに貢献していく考え。

［小売価格］753円（税込）

［発売日］8月18日（月）

コープデリ生活協同組合連合会＝https://www.coopnet.jp