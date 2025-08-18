2024年2月にNGT48を卒業し、最近芸能活動を再開した川越紗彩の1st写真集『なんとかなるなる』が、彼女の25歳の誕生日である10月14日（火）に発売されることが決定した。

川越紗彩1st写真集『なんとかなるなる』

川越紗彩1st写真集『なんとかなるなる』電子版

川越紗彩は、NGT48時代に雑誌グラビア経験はあるものの、ここまで本格的な写真集用の撮影は今回が初めての経験。肌見せ全開で挑んだ本作で、24歳の彼女が持つ、健康的な“わがままボディ”を余さず披露している。

撮影地に選ばれたのは、彼女にとって初めての海外となるインドネシア・バリ。ジャーマンビーチやクタビーチにアクセスしやすいリゾートホテルや、熱帯植物に囲まれたプール付きヴィラを貸し切って撮影が行われた。

アイドル時代を思い出させるようなおちゃめで明るいカットから、大人びた表情を見せるカットまで、彼女のさまざまな魅力をたっぷりと収録。スタイリングは、ランジェリーや水着をはじめ、色とりどりの衣装を身にまとい撮影。全体的にカラフルなビジュアルとなっている。

初バックショットも披露しており、露出多めながらも、かわいらしい雰囲気の写真集に。プールで浮き輪を持ってはしゃいだり、バリの海で波と戯れたりと、撮影というよりは“遊び”の延長線上のような、彼女の自然体の姿が収められている。

先行カットでは、ランジェリー姿のこれまで見せたことのない大胆だけどかわいい姿を多く披露。ほかにもアイドル風衣装、キャミワンピースのスタイルが公開された。

本編ではさらに、初めて着たというボディスーツや、複数カラーの水着、本人が“ウサギ”に変身したコスプレ衣装などのビジュアルもあり、バリエーション豊富で見応え十分な一冊に仕上がっている。

表紙には、黒のランジェリー姿で、美しいバストラインとアンニュイな表情が印象的なカットを採用。表紙をはじめ全ての写真は彼女がセレクトし、ページ構成にも本人のこだわりが詰まっている。

また、本作には彼女自身によるエッセーも収録。現在の想いや心情がつづられているほか、彼女が“産みの親”である、ファンにはおなじみの動物キャラクター「うさーや」「べあーや」「ねーやん」の描き下ろしイラストも掲載。南国ロケにちなみ、新キャラクター「ぞーやん」「とらーや」も登場している。

タイトルの『なんとかなるなる』は、バリでの撮影中に本人が考案したもので、彼女の“なんとかなる”という前向きな生き方をそのまま表現したものとなっている。

「カドスト」では、B6サイズのアクリルフォトプレート付きの特装版を販売。「Amazon」「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」「楽天ブックス」「紀伊國屋書店新潟店」では、限定生写真付き特典を用意。さらに、「SHOWROOM」では限定予約特典の配信イベントも決定。こちらでは高画質PDFのダウンロード特典が付いた電子版も同時に発売される。

加えて、発売記念として「お渡し会」の開催も決定。10月18日（土）に「紀伊國屋書店新潟店」、11月1日（土）に「HMVエソラ池袋」で、それぞれ限定特典付きお渡し会を実施。また、スペシャルゲストとして、元NGT48の對馬優菜子、曽我部優芽、古舘葵の参加も予定されている。

さらに、大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」で10月14日（火）〜11月2日（日）に写真集のパネル展の開催も決定。そしてスペシャル企画として、展示されたパネルの中から「サイン入りパネルが当たる抽選プレゼントキャンペーン」も同時開催される。

川越紗彩 コメント

アイドルを卒業して、初めての海外ということもあり、今までにないくらい開放的になれました！

バリらしく肌の露出もたくさんあり、スタイリングのおかげできれいに写って大満足の1冊です！

記念すべき写真集を自分の誕生日に発売できることもとてもうれしく思いますし、ロケもすごく新鮮で楽しめました！

ひとりでも多くの方にこの写真集を見ていただけたらうれしいです！

＜プロフィール＞

かわごえ・さあや

2000年10月14日生まれ。茨城県出身。

2018年、NGT48の2期生として活動開始。

シングル6作連続選抜入りをし、2024年2月末にNGT48から卒業。

現在はインフルエンサー、モデルとして活動中。

書誌情報

川越紗彩1st写真集 なんとかなるなる

著者：川越紗彩

撮影：田中智久

定価：4,180円（本体3,800円＋税）

発売日：2025年10月14日（火）

仕様：A4判／128ページ

ISBN：978-4-04-738371-5

発行：株式会社KADOKAWA

【Amazon.co.jp 限定特典】

生写真1枚付き

https://amzn.to/4mAOCIM

※特典はなくなり次第終了

【SHOWROOM 限定特典】

8月10日（火）21時頃〜、8月12日（火）21時頃〜

生写真1枚付き（絵柄は全て異なる）

SHOWROOM 配信時限定予約販売：https://www.showroom-live.com/r/345ca9316190

【セブンネットショッピング限定特典】

生写真1枚付き

https://7net.omni7.jp/detail/1107631729

※特典はなくなり次第終了

【HMV&BOOKS online 限定特典】

生写真1枚付き

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16117394

※特典はなくなり次第終了

【楽天ブックス限定特典】

生写真1枚付き

https://books.rakuten.co.jp/rb/18326687/

※特典はなくなり次第終了

【紀伊國屋書店新潟店限定特典】

生写真1枚付き

https://store.kinokuniya.co.jp/event/sa-yakawagoeniigatatokuten/

※特典はなくなり次第終了

【紀伊國屋書店新潟店 お渡し会限定特典】

5冊、10冊限定生写真1種類

10月18日（土）開催

https://store.kinokuniya.co.jp/event/sa-yakawagoeniigata/

【HMVエソラ池袋 お渡し会限定特典】

5冊、10冊限定生写真1種類

11月1日（土）開催

https://www.hmv.co.jp/store/event/53533/

【カドスト特装版】

アクリルフォトプレート付き 定価：6,930円（本体6,300円＋税）

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302507003129/

【電子版】

発売日である10月14日（火）からAmazonほか各ストアで販売

【TSUTAYA EBISUBASHI パネル展】

10月14日（火）10:00〜11月2日（日）営業終了

https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12917406617.html

©KADOKAWA PHOTO／田中智久

