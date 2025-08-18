韓国発のインテリア＆生活雑貨ブランド「バナコ」が日本初上陸　鮮やかなカラーリングのアイテム展開

韓国 発の インテリア ＆生活 雑貨 ブランド「バナコ（BANACO）」が日本 初上陸 する。ビヨンクールを通じて、8月22日からCAViAR PRODUCTS、 ZOZO TOWN、LAND Lifestyle Shopで取り扱う。

バナコは、コンセプトを「FILL THE SPACE WITH COLOR／空間を色で満たす」に設定。「日常をもっと楽しく、もっと自分らしく」彩ることを目的に、鮮やかなカラーリングと、モダンとレトロをミックスしたデザインの家具や照明、生活雑貨、キッチン用品、バス用品などを展開している。また、OEKOTEX®認証をはじめとする環境・安全への配慮も徹底しているという。

日本展開の第1弾として、「レインボーヴィンテージランプ」「ルーコカラータオル」「ビビッドテリールームスリッパ」の全3型を発売する。レインボーヴィンテージランプは、テーブルランプ（1万3200円）とUSBタイプのスタンドランプ（8800円）を用意。ヴィンテージライクなボディにバナコらしいレッド、ブルー、イエローのビビッドカラーをあしらった。

ルーコカラータオルには、高級コーマ糸40番手を使用。綿100％で、贅沢な肌触りと高い吸水性に仕上げたという。カラーは、ブルー、グリーン、レッド、イエロー、オレンジの5色を展開。価格は2310円。

ビビッドテリールームスリッパは、やわらかなテリー素材で製作。カラーはブラック、ブルー、グリーン、イエロー、オレンジ、ピンクの全6色を用意し、サイズはMサイズ（23〜25.5cm）とLサイズ（26〜28cm）を揃える。価格は3740円。

