BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）の公式SNSにて、俳優・板垣李光人とのダンスコラボ動画が公開された。

■BOYNEXTDOORにあまりにも馴染んでる板垣李光人

BOYNEXTDOORの新曲であり、初の日本オリジナルタイトル曲「Count To Love」のMVに出演する板垣李光人。公開された動画では、ネイビーのストライプ柄のスーツを着用したBOYNEXTDOORのメンバーに囲まれるようにして、止まったエスカレーターに腰かけ、「Count To Love」の軽快なリズムに合わせて様々な手の振りをキュートに披露している。

投稿には「7members?!」とキャプションが付けられており、6人のメンバーによく馴染んだ板垣の姿が印象的だ。

他にも、板垣とJAEHYUN（ジェヒョン）とSUNGHO（ソンホ）、TAESAN（テサン）とWOONHAK（ウンハク）と3人組で撮ったコラボ動画が公開されている。

また板垣は自身のInstagramにも、自撮りでダンス動画を公開。背後には、殴ったり、体当たりしたりと喧嘩しているような素振りでドタバタ劇を繰り広げているRIWOO（リウ）とLEEHAN（イハン）の姿が。最後は、板垣がふたりに駆け寄っていき、3人でハートポーズを決めた。板垣は韓国語で「かわいい弟たち」とキャプションを付けている。

SNSには意外なコラボに「りひちゃんビジュ良すぎる」「馴染みすぎてメンバーかと思った」「一言で言うと最高」「李光人くん、普通にアイドルみたい」「混ざっても違和感ないよまじで」「お顔が天才」「全員まるっとかわいい！」「李光人くんかわいいほんまにビジュ鬼強すぎる」「表情管理も完璧アイドル」「りひとくんあまりにもKーPOPとの相性良すぎ」「センターはれそうなビジュ」など、多くの感想が見られる。

