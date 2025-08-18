“夏バテ”には「ビタミンE」　アーモンド使ったグルメイベント「丸の内アーモンドミルクテラス」開催中

18日は、夏ならではの「体の不調」対策にぴったりな“ある食材”に関する話題です。

最大9連休のお盆休みが明けた18日朝、出勤する人たちからは「今朝つらかったです。朝起きるのが」「満員電車で熱気がすごくてバテそうです。憂鬱（ゆううつ）なんですけど、頑張っていこうと思います」といった声が聞かれました。

記録的な暑さも続いていて、「体の疲労」も出てくる時期ですよね。

そんな夏ならではの「だるさ」や「疲れ」からの回復を促す効果が期待できるのが、「ビタミンE」です。

食材の中で「ビタミンE」の含まれる量がトップクラスなのが「アーモンド」。（望月理恵子管理栄養士より※諸説あり）

その「アーモンド」を使ったグルメイベント「丸の内アーモンドミルクテラス」が現在、東京・丸の内で開かれています。

アーモンドミルクを使った唐揚げは、食べてみるとアーモンドの香りが口の中に広がるといいます。

このほかイベントでは、「ブルーベリーマフィン」や一見アーモンドを使っているとは思えないポテトサラダ「Luv.Fish？名物ポテサラ〜アーモンドミルクver.〜」なども楽しむことができます。

また、「ビタミンE」を多く含む食材には、なたね油やいくらのほかに、「夏を乗り切る食材」としてのイメージも強いウナギなどがあげられます。

8月も後半に差し掛かりますが、今後1週間は猛暑が続く見通しです。

ビタミンE」を効果的に摂取して、夏バテを乗り切りたいですね。