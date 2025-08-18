こんにちは！みなさん！

8月のコラムをお届けします〜！

毎日、危険な猛暑ですね…。

先日は雨がどっと降って、まるでスコール。

「このまま日本も四季がなくなって、夏と冬だけになるのかな…」なんて思ったりします。

暑い日も豪雨の日も、

皆さまどうかお気をつけて。

ご安全に、元気に過ごしましょうね！

⸻

お盆休み、どう過ごしてる？

この記事を書いている今、私はお盆休み真っ只中。

皆さまはいかがお過ごしですか？

私は「旅行に行こう！」と思い立ち、

久しぶりにパスポートを更新！

しかも10年用を作りました。イェイ！

ところが、いざ海外旅行の計画を立てたら…

出発予定日がまさかのパスポート受け取り日。

泣く泣く海外は延期に。

そこで今回は、東京から2時間で行ける静岡・熱海へ行ってきました！

⸻

2度目の熱海は、やっぱり素敵

実は熱海は今回で2回目。

昭和レトロ好きの私にとって、たまらなく魅力的な街です。

現地のタクシー運転手さんによると、最近は若い観光客も増えているそう。

そして今回は、そんな熱海で出会った素敵な純喫茶をご紹介します。

久々の「純喫茶シリーズ」です。

（ちなみに前回は東京・阿佐ヶ谷のGionさんを紹介しました）

◆東京・阿佐ヶ谷の名喫茶「gion」でノスタルジーな空間を味わう

https://getnews.jp/archives/3536152

⸻

◆純喫茶パインツリー

[引用：Google Map ]

場所は、熱海駅から徒歩15分ほどの熱海銀座商店街。

〒413-0013 静岡県熱海市銀座町7-7

1978年（昭和53年）創業。

店内は豪華な装飾が施され、なんとインベーダーゲームのテーブル席まであります！

空いていてその席に座れたらラッキー。

（今回は残念ながら故障中でした…涙）

⸻

名物パフェは、なんとドライアイス入り！

最初に訪れたのは3年前。

当時からInstagramで話題になっていたのが、このお店のドライアイス入りパフェ。

もくもくと白い煙が立ちのぼる姿は、本当に不思議で素敵。

美味しすぎて私も思わずこんな表情に…。

（今回はランチ利用だったのでパフェは頼まず）

⸻

ミックスサンドとレモンスカッシュ

純喫茶らしいミックスサンドを注文。

塩気のきいたマーガリンに、ハム・ポテサラ・錦糸卵がぎゅっと挟まっていて、

素朴ながらとても美味しい。

ドリンクは甘さ控えめで爽やかなレモンスカッシュ。

夏にぴったりな甘酸っぱさでした。

⸻

お店の雰囲気

お盆だからか、地元の常連さんが多く来店していて、

店内の会話もどこか温かく、ほっこりしてしまいました。

比較的人が少ないお昼前の来店がおすすめです。

⸻

熱海観光も楽しい！

純喫茶でレトロな時間を満喫したあとは、熱海散策へ。

道中にはこんなレトロな橋もあったりして、街並みそのものが観光スポット。

熱海は、歩くだけでも楽しい街です。

⸻

まとめ

みなさんもぜひ熱海へ、そして純喫茶パインツリーさんへ！

熱海旅行のその他の写真はSNSで更新予定なので、ぜひチェックしてください。

旅行に行かれた方、

実家で家族と過ごした方、

お仕事をされていた方…

過ごし方はそれぞれですが、

この夏、心が少しでも休まっていたらいいなと思います。

まだまだ暑さは続きますが、

健康第一で、夏を乗り切りましょう！

私もお仕事や日々の活動、頑張ります！

それではまた来月！

読んでくれてありがとう！ばいばい！

(執筆者: ゆう)