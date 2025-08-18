ちょっとノスタルジックな雰囲気の熱海にぴったり「純喫茶パインツリー」
こんにちは！みなさん！
8月のコラムをお届けします〜！
毎日、危険な猛暑ですね…。
先日は雨がどっと降って、まるでスコール。
「このまま日本も四季がなくなって、夏と冬だけになるのかな…」なんて思ったりします。
暑い日も豪雨の日も、
皆さまどうかお気をつけて。
ご安全に、元気に過ごしましょうね！
⸻
お盆休み、どう過ごしてる？
この記事を書いている今、私はお盆休み真っ只中。
皆さまはいかがお過ごしですか？
私は「旅行に行こう！」と思い立ち、
久しぶりにパスポートを更新！
しかも10年用を作りました。イェイ！
ところが、いざ海外旅行の計画を立てたら…
出発予定日がまさかのパスポート受け取り日。
泣く泣く海外は延期に。
そこで今回は、東京から2時間で行ける静岡・熱海へ行ってきました！
⸻
2度目の熱海は、やっぱり素敵
実は熱海は今回で2回目。
昭和レトロ好きの私にとって、たまらなく魅力的な街です。
現地のタクシー運転手さんによると、最近は若い観光客も増えているそう。
そして今回は、そんな熱海で出会った素敵な純喫茶をご紹介します。
久々の「純喫茶シリーズ」です。
（ちなみに前回は東京・阿佐ヶ谷のGionさんを紹介しました）
◆東京・阿佐ヶ谷の名喫茶「gion」でノスタルジーな空間を味わう
https://getnews.jp/archives/3536152
⸻
◆純喫茶パインツリー
[引用：Google Map ]
場所は、熱海駅から徒歩15分ほどの熱海銀座商店街。
〒413-0013 静岡県熱海市銀座町7-7
1978年（昭和53年）創業。
店内は豪華な装飾が施され、なんとインベーダーゲームのテーブル席まであります！
空いていてその席に座れたらラッキー。
（今回は残念ながら故障中でした…涙）
⸻
名物パフェは、なんとドライアイス入り！
最初に訪れたのは3年前。
当時からInstagramで話題になっていたのが、このお店のドライアイス入りパフェ。
もくもくと白い煙が立ちのぼる姿は、本当に不思議で素敵。
美味しすぎて私も思わずこんな表情に…。
（今回はランチ利用だったのでパフェは頼まず）
⸻
ミックスサンドとレモンスカッシュ
純喫茶らしいミックスサンドを注文。
塩気のきいたマーガリンに、ハム・ポテサラ・錦糸卵がぎゅっと挟まっていて、
素朴ながらとても美味しい。
ドリンクは甘さ控えめで爽やかなレモンスカッシュ。
夏にぴったりな甘酸っぱさでした。
⸻
お店の雰囲気
お盆だからか、地元の常連さんが多く来店していて、
店内の会話もどこか温かく、ほっこりしてしまいました。
比較的人が少ないお昼前の来店がおすすめです。
⸻
熱海観光も楽しい！
純喫茶でレトロな時間を満喫したあとは、熱海散策へ。
道中にはこんなレトロな橋もあったりして、街並みそのものが観光スポット。
熱海は、歩くだけでも楽しい街です。
⸻
まとめ
みなさんもぜひ熱海へ、そして純喫茶パインツリーさんへ！
熱海旅行のその他の写真はSNSで更新予定なので、ぜひチェックしてください。
旅行に行かれた方、
実家で家族と過ごした方、
お仕事をされていた方…
過ごし方はそれぞれですが、
この夏、心が少しでも休まっていたらいいなと思います。
まだまだ暑さは続きますが、
健康第一で、夏を乗り切りましょう！
私もお仕事や日々の活動、頑張ります！
それではまた来月！
読んでくれてありがとう！ばいばい！
(執筆者: ゆう)