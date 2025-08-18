MBSの藤林温子アナウンサー（32）が17日放送のMBSラジオ「ヤングタウン日曜日」（日曜後10・00）に出演。新人時代のミスに共演者が爆笑する場面があった。

この日は、今年4月に同局へ入社した上田芹莉アナウンサーがゲスト出演。新人時代のミスについて聞かれた藤林アナは「たくさんしてまして、これはもうセリセリも気を付けてねっていう意味で」と切り出した。

そして“一番やってはいけないミス”として、人や店、商品名の間違いについて、先輩から注意するよう言われていたという藤林アナ。「“そこだけは気を付けてくださいね”って言われている中、ラジオの生放送中に上泉（雄一）アナウンサーのことを、緊張してたのか分からないんですけど、ずっと“上澄み”アナウンサーって言ってて…」と告白。CM中に「俺、“うわいずみ”やねんけど」と本人から指摘され、平謝りしたという。

さらに「本当にロケが最初からやり直しになったっていうのがあって」と回想。「“ナントカポランチ”っていう料理名を紹介するところで、ずっとポコンチって言ってた」と打ち明けると、落語家の錦笑亭満堂は「ヒドイな」と大笑いした。

藤林アナが「本当に、お店の人も“ん？”みたいな感じだった」と当時を振り返ると、満堂は「いいですね、今週もまたニュースになりそうで。凄いですね」とニヤリ。すると話を聞いていた上田アナは「他にも藤林さんのミス…周りの方に聞いたことがあって。割り箸？」とつぶやいた。

すると満堂は「これは有名なやつ。食レポの時に歯で割ったやつね」と回想。藤林アナが生中継での食レポ中、茶碗を持っていたため両手が使えず、口にくわえて割り箸を割った“伝説の食レポ”を振り返ると、藤林アナも否定せず。続けて「あとはTHE ALFEEのことを、ザ・オールフリーって」と明かすと、一同は爆笑。「“リクエストが来てます、ザ・オールフリー！”って。いろいろミスに気を付けましょう」と呼びかけていた。