¡¡¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ë½±¤ï¤ì¤¿½÷À¤Ï¡¢Î¾¼ê¡¢É¡¡¢Î¾ÌÜ¡¢¿°¡¢´é¤ÎÃæ¿´¹ü³Ê¤ò¼º¤¤¡¢½ÅÍ×¤ÊÇ¾ÁÈ¿¥¤Ë¤â½ý¤ò¼õ¤±¤ë»öÂÖ¤Ë¡Ä¡£2009Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¡Ö¿Íµ¤¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¡¢¥È¥é¥Ó¥¹»ö·ï¡×¡£¤½¤Î¸å¡¢Èï³²¼Ô¤Î½÷À¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¤Ê¤É¤òÂêºà¤È¤·¤¿±Ç²è¤Î¸µ¥Í¥¿¤ò²òÀâ¤¹¤ëÊ¸¸Ë¿·´©¡Ø±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶²ÉÝ¤Î¼ÂÏÃ·¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
2009Ç¯¡¢Í§¿Í¤Î»ô¤¦¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¥Ê¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¡¡©getty
½÷À¤ò12Ê¬´Ö½±¤¤Â³¤±¤¿¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤ò¼Í»¦
¡¡·Ù»¡¤¬ÅþÃå¤·¤¿¤È¤¡¢¥È¥é¥Ó¥¹¤Ï¥Ñ¥È¥«¡¼¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢¥í¥Ã¥¯¤Î¤«¤«¤Ã¤¿Êä½õÀÊ¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤·¡¢·ã¤·¤¯¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤ò¶¯ÂÇ¤·¤¿¡£¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ë¤ä¡¢º£ÅÙ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È±¿Å¾ÀÊÂ¦¤Ë²ó¤ê¥É¥¢¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¶½Ê³¾õÂÖ¤Ë¡¢·Ù´±¤Ï¤ä¤à¤Ê¤¯½ÆÃÆ¤ò¿ôÈ¯È¯¼Í¡£ÈïÃÆ¤·¤¿¥È¥é¥Ó¥¹¤Ï²È¤Ë°ú¤ÊÖ¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÝ£¤Î¤½¤Ð¤ÇÂ©Àä¤¨¤¿¡£
¡¡»ö·ï¸½¾ì¤Ï»´Øë¤¿¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥Ó¥¹¤ÎÌÓ¤ÈÔ¼¤¬Éñ¤Ã¤¿¼¼Æâ¤Ë¤Ï¡¢¾²¤Ë¤Þ¤ë¤ÇÈÔÆù´ï¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ê¥Ã¥·¥å¤Î»Ø¤¬»¶Íð¤·¡¢Èà½÷¤Î¾å³Ü¤ÈÉ¡¤ÏÁß¤¤à¤·¤é¤ì¡¢´éÌÌ¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ó¥¹¤ÎÈ´¤±¤¿»õ¤¬¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¸å¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ï¤³¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼ê¡¢É¡¡¢Î¾ÌÜ¡¢¿°¡¢´é¤ÎÃæ¿´¹ü³Ê¤ò¼º¤¤¡¢½ÅÍ×¤ÊÇ¾ÁÈ¿¥¤Ë¤â½ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤¿°å»Õ¤Ï¶ÃØ³¤·¡¢ÉÂ±¡Â¦¤ÏÈà¤é¤Î¿´Åª³°½ý¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÀìÌç¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç7»þ´Ö°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö³°²Ê¼ê½Ñ¤Ç³Ü¤òÀÜÃå¤µ¤»¤¿¸å¡¢¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç´ÊÁÇ¤Ê´éÌÌ°Ü¿¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤é¤Ë2011Ç¯¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤Î¥Ö¥ê¥¬¥à¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥ºÉÂ±¡¤ÇÎ¾¼ê¤Î°Ü¿¢¼ê½Ñ¡¢2015Ç¯¤Ë²þ¤á¤Æ´éÌÌ°Ü¿¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Î¼ê½Ñ¤âÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢°Ü¿¢¤µ¤ì¤¿Â¡´ï¤òÂÎ¤¬µñÀä¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ëÅêÌô¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂ¿¤¯¤Îµ¡Ç½¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËÍý³ØÎÅË¡¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å²È¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï»ö·ï¤«¤é3¥ö·î¸å¤Î2009Ç¯5·î¡¢¥µ¥ó¥É¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ5ÀéËü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó40²¯±ß¡Ë¤ÎÇå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏÈà½÷¤Î1ÀéËü¥É¥ë¤Ë¤âµÚ¤Ö»ñ»º¤òÅà·ë¤¹¤ëÈ½·è¤ò²¼¤¹¡£2010Ç¯5·î¡¢¥µ¥ó¥É¥é¤¬ÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¤Ë¤è¤ê»àË´¡£2Ç¯È¾¸å¤Î2012Ç¯11·î¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ï¤ª¤è¤½400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯6ÀéËü±ß¡Ë¤ÎÇå½þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£
¥È¥é¥Ó¥¹¤Î°äÂÎ¤«¤é¡Ö¹³ÉÔ°ÂºÞ¡×¤¬È¯¸«
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¥È¥é¥Ó¥¹¤Ï¤¢¤ÎÆü¡¢ÉáÃÊ¤«¤é´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ë¶§¹Ô¤òÆ¯¤¤¤¿¤Î¤«¡£»ö·ï¸å¤Î¸¡»ë¤Ë¤è¤ê¥È¥é¥Ó¥¹¤Î°äÂÎ¤«¤é¡Ö¥¶¥Ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÌôÊª¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¥È¥é¥Ó¥¹¤¬´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥àÉÂ¤È¤¤¤¦´¶À÷¾É¤Î¤¿¤á¥µ¥ó¥É¥é¤¬°û¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¹³ÉÔ°ÂºÞ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢»þ¤Ë¸¸³Ð¡¢¹¶·âÀ¡¢·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¡¢Í«Ýµ¤Ê¤É¤Î´ñ°ÛÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÌô¤¬Èá·à¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤«¡£¿¿Áê¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
