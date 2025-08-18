◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)

バスケットボールFIBAアジアカップは現地時間17日、決勝戦と3位決定戦が行われ、全日程が終了しました。

決勝では大接戦の末にオーストラリアが勝利。第4クオーター残り1分05秒で逆転し、辛くも3連覇をつかみました。敗れた中国は1点差のラストワンプレーで3ポイントシュートが決まらず。大逆転勝利とはなりませんでした。3位決定戦ではグループステージで日本を破ったイランがニュージーランドに勝利し、3位となっています。

これで大会の日程がすべて終了。グループ予選2位で準々決勝進出決定戦ではレバノンに敗戦した日本は、9位となっています。

【最終順位】

1位 オーストラリア

2位 中国

3位 イラン

4位 ニュージーランド

5位 台湾

6位 韓国

7位 フィリピン

8位 レバノン

9位 日本

10位 サウジアラビア

11位 ヨルダン

12位 グアム

13位 カタール

14位 イラク

15位 インド

16位 シリア

【決勝トーナメント】

◆準々決勝進出決定戦(11日、12日)

フィリピン 95−88 サウジアラビア

台湾 78−64 ヨルダン

韓国 99−66 グアム

レバノン 97−73 日本

◆準々決勝(13日、14日)

オーストラリア 84−60 フィリピン

イラン 78−75 台湾

中国 79−71 韓国

ニュージーランド 90−86 レバノン

◆準決勝(16日)

オーストラリア 92−48 イラン

中国 98−84 ニュージーランド

◆3位決定戦(17日)

イラン 79−73 ニュージーランド

◆決勝(17日)オーストラリア 90−89 中国