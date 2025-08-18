お笑いタレントの「たかまつなな」（32）が17日、自身のSNSで事実婚を発表した。お相手は一般男性。「生まれてきてからずっと使い続けてきた名前を大切にしたい」と理由も記した。



【写真】幸せそう！お相手男性と笑顔でポーズ

たかまつは「大好きなパートナーからプロポーズされ、結婚することになりました。幸せでいっぱいです」と結婚を発表。そして「お互いの苗字を変えたくなく、真剣に話し合い、事実婚にすることにしました」と事実婚であることも公表し、「生まれてきてからずっと使い続けてきた名前を大切にしたい。人生で一番ぐらい幸せな時のはずなのに、どちらかが我慢し、寂しい思いをするのに違和感を持ち、そのようにしました」とその理由も明かした。



また「選択的夫婦別姓の1日も早い実現を願っています」と願いも記し、「実現されたら、籍を入れるかどうかまた2人で話し合おうと思います。誰もが、自分の好きなように、それぞれの選択を尊重できる社会になりますように」と言及した。



お相手の男性については「一般の方です」と明かし、「街頭演説デートなどを見かけても、優しく見守っていただけたら嬉しいです」と言及。「夢だった『大好きな人と政治の議論をして、イチャイチャすること』も、叶えることができました。これからも、お互い支え合い、幸せいっぱいな温かい家庭を作っていきます」と締めた。投稿には直筆での報告文と、お相手とみられる男性と笑顔でポーズを決めるラブラブショットも添えられた。



たかまつは慶應義塾大学総合政策学部を卒業し、東京大学大学院情報学環教育部も修了した「知性派」お笑いタレント。中学時代から芸人活動をしており、アマチュア時代にも賞を獲得している。ジャーナリストとしての側面も持ち、テレビ番組のコメンテーターなどもつとめている。



