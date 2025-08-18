18日（月）関東・東海では40℃に迫る危険な暑さ。午後は激しい夕立に注意してください。

＜18日（月）の天気＞

高気圧に覆われて、広く日差しが届いています。午前中からぐんぐん気温が上がり、東京都青梅・府中・八王子では午前中から37℃以上になっています。東京都心も正午前に36.9℃を観測し、10日ぶりの猛暑日となっています。暑くなっているぶん、午後は各地で夕立がありそうです。

西日本や関東を中心に短時間で激しく降るおそれがあり、道路の冠水などに注意が必要です。東京都心でもザッと降る可能性があります。洗濯物を干している方は、乾いたらすぐに取り込んでおいたほうがよさそうです。

＜熱帯低気圧情報＞

午前9時現在、宮古島の南にある熱帯低気圧は夜までに台風に変わり、沖縄本島に近づく見込みです。那覇では夜遅くから激しい雷雨になりそうです。21日（木）には九州の西の海上まで北上し、停滞する見込みです。九州を中心に台風周辺の湿った空気が流れ込む予想で、今後の台風情報に注意が必要です。

＜予想最高気温（前日差）＞

前橋、熊谷、名古屋、岐阜は39℃と、関東や東海を中心に40℃に迫る暑さになりそうです。札幌 29℃（＋2）、仙台 34℃（-1）、新潟 32℃（-1）、東京 37℃（＋2）、名古屋 39℃（＋2）、大阪 37℃（＋2）、鳥取 36℃（＋1）、高知 34℃（＋1）、福岡 34（±0）、熊本 35℃（＋2）。

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

しばらくは晴れる日が多く、大阪や鳥取では連日の猛暑日となりそうです。沖縄では19日（火）にかけて激しい雷雨となり、九州南部も週の中頃は雨が降りやすいでしょう。

■北日本・東日本低気圧が次々と通過するため、北海道や東北北部ではくもりや雨の日が多くなりそうです。関東や東海は引き続き猛暑と夕立に注意。名古屋では体温超えの暑さが続く見込みです。