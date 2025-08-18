Kep1er、パンクルックで新たな一面披露！新曲『BUBBLE GUM』MVティザー第2編公開

カムバックを控えたガールズグループKep1erが、行動が読めない遊び心に溢れたいたずらっ子の少女たちに変身し、K-POP界を騒がせる準備を終えた。

Kep1erはメンバーたちのいたずらっ子の魅力が際立つ7thミニアルバム『BUBBLE GUM』のミュージックビデオティザー第2編を公開し、世界中のファンを虜にした。

ミュージックビデオティザーは、『BUBBLE GUM』のダイナミックなリズムとともにボクシングリングの前で中毒性溢れるダンスパフォーマンスを繰り広げるKep1erの姿から始まる。

可愛らしい表情とともに、素早いダンスを見せるダヨンがセンターでリードしながら視線を釘付けにすると同時に、メンバー全員が一糸乱れず動き、いたずらでありながらも愛らしい魅力を引き出した。

真似したくなる手の動作と身振りで関心を集めるかと思えば、続く場面ではトンネルさえもランウェイにするメンバーたちの存在感が光る。

（写真＝KLAPエンターテインメント）

また、パンクルックでビジュアルの“アップグレード”を予告したKep1erの衝撃的な場面がカムバック活動に対する期待感につながっている。

Kep1erの7thミニアルバム『BUBBLE GUM』は、2024年の6thミニアルバム『TIPI-TAP』以来、約9カ月ぶりにリリースする新アルバムで、同名タイトル曲を含む6曲が収録されている。

タイトル曲『BUBBLE GUM』は、強烈なビートのうえに流麗でダイナミックなボーカルの幅が印象的なハウス基盤のEDMポップダンスソングで、何をしでかすかわからないいたずらっ子らしさがありながら、カリスマ性溢れるKep1erの魅力を盛り込んだ。

なお、Kep1erの7thミニアルバム『BUBBLE GUM』は、来る8月19日18時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇Kep1er プロフィール

『Girls Planet 999：少女祭典』（21）発のグループ。応募総数1万3000人から最終的に残った9人で結成。2022年1月に1stミニAL『FIRST IMPACT』でデビュー。リード曲『WA DA DA』は3カ月余りでYouTube再生回数1億回を超える反響。同年9月7日に『FLY-UP』で日本デビュー。2024年5月には、プロジェクトグループとしては異例の活動延長が決定。7人組となり、活動を継続。