Á°ÅÄ·òÂÀ¤¬ÅìÂçºåÂçÇð¸¶¤Ë¡Ö²èÇì£Ô¥·¥ã¥Ä¡×¤òº¹¤·Æþ¤ì¡¡ÅÚ°æ´ÆÆÄ¤ÈÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¿Æ¸ò¡Ö³¨¤òÉÁ¤¤¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¾Ð¡×
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼£³£Á¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤¬£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÅìÂçºåÂçÇð¸¶¤Ë¡Ö²èÇì¤Î³¨¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅìÂçºåÂç³ØÇð¸¶¹â¹»¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òµÇ°¤·¤Æ³¨¤òÉÁ¤¤¤ÆÀ¸ÅÌÃ£¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚ°æ´ÆÆÄ¤Î»÷´é³¨¤È¤ä¤Ã¤¿¤¾¡¼Æþ¤ì¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿Á°ÅÄ¡£ÂçºåÂç²ñ¤Î·è¾¡¤ÇÂçºå¶Í°þ¤òÇË¤Ã¤Æ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ºÝ¡¢´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¾¡¼¡×¤ÈÀä¶«¤·¤¿ÅÚ°æ´ÆÆÄ¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÆÈÆÃ¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè£·£¸²ó¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»Ìîµå¤ËÁ°ÅÄ¤Ï£Ð£Ì³Ø±à¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚ°æ´ÆÆÄ¤ÏÍúÀµ¼Ò¤ÎÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÂçºå¤ÇÂÐÀï¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçºåÂç²ñ·è¾¡¸å¤â½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÏÌîµåÆ»¶ñ¤«²¿¤«¤ÈÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿Á°ÅÄ¡£¡Ö·è¤·¤ÆËÍ¤«¤é³¨ÉÁ¤¯¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÅìÂçºåÂç³ØÇð¸¶¹â¹»¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¹Ã»Ò±à¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£