『コーヒープリンス』女優との“過去の熱愛説”が再注目されていたが…歌手キム・ジョングク、結婚を発表！
歌手のキム・ジョングクが結婚する。
【写真】キム・ジョングク、『コーヒープリンス』女優との“過去の熱愛説”が再注目
キム・ジョングクは8月18日午前、自身の公式ファンクラブに直筆の手紙を公開し、結婚を直接発表した。
まずキム・ジョングクは「いつか自分がこういう文章を書いて直接伝える日が来るのではないかと、心の中で準備はしてきましたが、いざこうして文章を綴ってみると、想像以上に震えて緊張しています」とし、「私、結婚します」と報告した。
さらに「実は少しずつ気配を見せてはきましたが、それでも突然だと感じる方も多いと思います。今年がデビュー30周年なのに、作りたいアルバムは作らずに、自分の"伴侶"を作りました。
続けて「結婚式は近いうちに、できるだけ大きくない規模で、家族・親戚、そして一部の知人と静かに行う予定です」と伝えた。
最後に「長い間、常に大きな力になってくださったファンの皆さんのおかげで、私もこうして結婚し、人生の新しい挑戦をまた始めることになりました」と感謝を述べた。
現在キム・ジョングクは、自身のYouTubeチャンネルやバラエティ番組『ランニングマン』などに出演している。
最近では、『宮 -Love in Palace-』や『コーヒープリンス1号店』で知られる女優ユン・ウネとの“過去の熱愛説”が再び注目されていただけに、今回の結婚発表には祝福とともに驚きの声も寄せられている。
キム・ジョングクの結婚発表全文は以下の通り。
こんにちは。キム・ジョングクです。
いつか自分がこういう文章を書いて直接伝える日が来るのではないかと、ずっと心の中で準備してきましたが、いざ文章を綴ってみると、想像以上に震えて緊張しています。
長い間、常に信じてくださり、応援してくださり、いつも私のそばにいてくださったファンの皆さんに、何よりも先にお伝えするためにこの文章を書きます。
私、結婚します。
実は少しずつ気配を見せてはきましたが、それでも突然だと感じる方が多いと思います。今年がデビュー30周年なのに、作りたいアルバムは作らずに、自分の“伴侶”を作ってしまいました。それでも祝福していただき、応援していただければ幸いです。かなり遅くなりましたが、それでもこうして進めることがどれほどありがたいことでしょう。そうですよね？ 幸せに暮らせるよう努力します。
結婚式は近いうちに、できるだけ大きくない規模で、家族・親戚、そして一部の知人と静かに行う予定です。
長い間、常に大きな力になってくださったファンの皆さんのおかげで、私もこうして結婚し、人生の新しい挑戦をまた始めることになりました。もっと努力し、一生懸命生きるキム・ジョングクになります。
ありがとうございます。
（記事提供＝OSEN）