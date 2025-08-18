社会学者の古市憲寿氏（40）が18日までにSNSを更新。“古巣”であるフジテレビ系「めざまし8」の出演者やスタッフらと再会したことを報告し、「いいひとがたくさんいる組織は大丈夫です」と同局の問題に私見を述べた。

古市氏は「小出和平くんの結婚式！ 実際はちょっと前だけど」と、「めざまし8」の総合演出を手掛けた小出和平氏の結婚式に参列したことを報告。「小出くんとは『とくダネ！』以来、仕事をさせてもらっていますが、一言でいうと『いいやつ』。なんかいい意味で軽くて他人を緊張させないし、やりたいこともたくさんあるひとだし、つきあってて嫌な思いをしたことは一度もない。逆はあるのかもしれない」と人柄を紹介し、「そんな小出くんが『めざまし8』婚。もう終わっちゃった番組だけど、ちゃんと一つくらいはそこから幸せが生まれててよかったです。結婚おめでとう」と祝福した。

フリーアナの永島優美とも一緒に撮影した写真をアップし、「めざまし8ではお世話になりました。自宅からのリモート出演をしていたとき、宅配便が来て画面が消えたり、番組には思い出がたくさん」と回想。

「今回も会場に来てすぐにアクセサリーか何かが外れたらしく、受付の人に直してもらっていました。さすがです」と永島アナの人柄がうかがえるエピソードも記し、「なつかしい人にもたくさん会えました。会社はまたまだ大変な時期だと思いますが、この社会は結局ひととひとの関係だと思うので、いいひとがたくさんいる組織は大丈夫です」と、元タレント中居正広氏の騒動に端を発した問題に揺れるフジテレビの今後に太鼓判を押した。