横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade 〜シャインマスカット＆ピオーネ〜」を8月6日から9月25日までの水・木曜に提供する。

グリーンが美しいシャインマスカットと、“黒い真珠”とも謳われる大きな粒と香り高い果肉が特徴のピオーネなど、旬のぶどうを使用したスイーツを提供する。アシェットデセールには、風味豊かなフロマージュブランに、ソーテルヌ地方の芳醇なワインのジュレとマンダリンのソルベを添え、シャインマスカットをあしらい、繊細な飴細工で華やかに仕上げた「シャインマスカットとフロマージュブランのパルフェグラッセ」と「ソーテルヌのジュレとマンダリンのソルベを添えて」を用意する。スイーツには「シャインマスカットのショートケーキ」や「ピオーネとキャラメルショコラムース」、「赤ぶとうのパフェ仕立て」、「シャンパンのジュレとオレンジのヴェリーヌ」など10種を用意する。ライトミールには「オードブル2種」、「サラダバー」「サンドウィッチ」、「ビーフシチュー」、「ホタテ稚貝の味噌汁」などを用意する。ドリンクはコーヒー、紅茶、シャインマスカットアイスティー、シャインマスカットウォーターグレープジュース、ワイン（赤・白）、スパークリングワイン、ホワイトサングリアを提供する。

また、8月1日から9月30日までの期間、毎日正午から「アフタヌーンティーセット〜シャインマスカット＆ピオーネ〜」（6,200円）を販売する。

場所はラウンジ「シーウインド」。時間は午後6時半から9時でラストオーダーは8時半。料金は6,800円、4歳から未就学児は3,400円。税・サービス料込。