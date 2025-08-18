工藤静香、美脚際立つスキニーパンツ姿「かっこいい」「着こなせるのすごい」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/18】歌手の工藤静香が17日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つオールブラックコーディネートを披露した。
【写真】工藤静香、美脚際立つスキニーパンツ姿
工藤は「松山市民会館でのコンサートが無事終了しました 出る前から気が付くくらい、今日は女性率が高かったですね なんか雰囲気で女子の香りがするのです」とコメントし、黒いレザージャケットにパンツ、ブーツを合わせた全身ブラックのコーディネートを披露した。美しい脚のラインが際立つスキニーパンツが印象的で、「ものすごく素晴らしい会館で、久しぶりに歌うことができて光栄でした」とコンサートの成功を報告している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「かっこいい」「着こなせるのすごい」「美しい脚」「オールブラックが似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】工藤静香、美脚際立つスキニーパンツ姿
◆工藤静香、美しい脚際立つオールブラックコーデを披露
工藤は「松山市民会館でのコンサートが無事終了しました 出る前から気が付くくらい、今日は女性率が高かったですね なんか雰囲気で女子の香りがするのです」とコメントし、黒いレザージャケットにパンツ、ブーツを合わせた全身ブラックのコーディネートを披露した。美しい脚のラインが際立つスキニーパンツが印象的で、「ものすごく素晴らしい会館で、久しぶりに歌うことができて光栄でした」とコンサートの成功を報告している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「かっこいい」「着こなせるのすごい」「美しい脚」「オールブラックが似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】