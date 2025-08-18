WHITE SCORPION¡¢¥Õ¥¡¥ó73¿Í¤È2Çñ3Æü¤ÎÇ®³¤¹ç½É¡Ö¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«ÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡½©¸µ¹¯»áÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦WHITE SCORPION¤¬8·î15Æü¡Á17Æü¤Þ¤Ç¤Î2Çñ3Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦Ç®³¤¤ÎTKP¥Ë¥È¥êÇ®³¤¸¦½¤¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó73¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¹ç½É¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Û¥ï¥¹¥Ô²Æ¹ç½É in Ç®³¤¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸¦½¤¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢2023Ç¯8·î¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ç½É¿³ºº¤ÇË¬¤ì¤¿¾ì½ê¡£·ëÀ®2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë¥¹¥³¥Ô¥¹¥È¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤È¤È¤â¤Ë²Æ¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢å«¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤¿¡£
¢£DAY1
¡¡½éÆü¤Ï¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¹¥³¥Ô¥¹¥È¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ACO¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ã´Åö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âACO¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£AOI¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬3Æü´Ö³Ú¤·¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£3Æü´Ö¡¢³§¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ðºî¤Ã¤Æ¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×¡¢ALLY¤Ï¡ÖÀ¸ÅÌ»ØÆ³Ã´Åö¤Ç¤¹¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¡¢¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤é»ä¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë±è¤Ã¤¿Ìò³ä¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¼¿©¸å¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤ß¤£¡Á¤Ä¤±¤¿¡×¤ò³«ºÅ¡£ÊõÃµ¤·¤Èµ´¤´¤Ã¤³¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¥¹¥³¥Ô¥¹¥È¤¬Êõ¤òÃµ¤¹Ãæ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Èµ´¡É¤È¤Ê¤Ã¤ÆË¸³²¡Ê¥¹¥³¥Ô¥¹¥È¤òÊá³Í¡Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£Êõ¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¤ä¿§»æ¤Î¤Û¤«¡¢ºÇ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¡Ê¥¢¡¼¼Ì¡Ë¤ò±£¤¹¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÈÖ¹æ»¥¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢²ó¼ý¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¢¡¼¼Ì¤Î°ìÉô¤¬½ù¡¹¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤â¡£·ë²Ì¡¢¥¢¡¼¼Ì¤ÎÁ´ËÆ¤¬²ñ¾ì¸ÂÄê¤Ç²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¤½¤Î¸å¡¢17Æü¸á¸å9»þ¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¡Ë¡£
¡¡¥²¡¼¥à½ªÎ»»þ¤Ë¤ÏACO¤¬¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼1°Ì¡¢¤½¤·¤Æ5ËüËç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃ£À®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¢£DAY2
¡¡2ÆüÌÜ¤ÏÄ«¤Î¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£2Ç¯Á°¤Î¹ç½É¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þ¤ËÂ«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¤ÇË¬¤ì¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿À»ÃÏ¡¦ÍèµÜ¿À¼Ò¤Ç¥¹¥³¥Ô¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÂÎ°é´Û¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¸ÄÊÌÆÃÅµ²ñ¤ò¼Â»Ü¡£´Ú¹ñ¸ì¹ÖºÂ¡¢Âîµå¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¢½ñÆ»¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê´ë²è¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Û¥ï¥¹¥Ô±¿Æ°¿À·ÐNo.1·èÄêÀï¡×¤â³«ºÅ¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö¡¢¥Õ¥é¥Õ¡¼¥×¡¢Ê¢¶Ú¡¢È¿Éü²£Ä·¤Ó¡¢°®ÎÏ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤Î6¼ïÌÜ¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¶¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥Õ¡¼¥×¤Ç¤ÏCOCO¤¬43²óÅ¾¤Ç°µÅÝÅª1°Ì¡£Ê¢¶Ú¤Ç¤ÏHANNA¡¢NAVI¡¢NICO¤¬ÀÜÀï¤ÎËö¡¢HANNA¤¬104²ó¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢CHOCO¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î0²ó¤È¤¤¤¦µÏ¿¤Ç²ñ¾ì¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Î»ÃÄê¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¸å¡¢2¥Á¡¼¥à¡ÊA¥Á¡¼¥à¡§CHOCO¢ªHANNA¢ªNICO¢ªMOMO¢ªCOCO¢ªAOI¡¿B¥Á¡¼¥à¡§NAVI¢ªNATSU¢ªALLY¢ªACE¢ªNAVI¢ªACO¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥ê¥ì¡¼ÂÐ·è¤Ø¡£½øÈ×¤«¤éB¥Á¡¼¥à¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÁö¼ÔACO¤Ø¤Î¥Ð¥È¥ó¥ê¥ì¡¼¤ÇÄËº¨¤Î¥ß¥¹¡£A¥Á¡¼¥àAOI¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥Þº¹¤ÇAOI¤¬¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤òÀè¤ËÀÚ¤ê¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÇÔ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ACO¤Ï¡Ö¥ê¥ì¡¼¤ÎºÇ½é¤ÏÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤¬¥Ð¥È¥ó¥ß¥¹¤Ç»äÃ£¤¬Í¥Àª¤Ç¡¢ÀäÂÐ¾¡¤Æ¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎNAVI¤È»ä¤Î¥Ð¥È¥ó¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¤¬ºÇ½ª¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÀè¤Ë¥Ð¥È¥ó¤¬ÅÏ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÀäË¾´¶¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Á¤ã¤À¤á¤À¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»ÄÇ°ÌµÇ°¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾¡¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿AOI¤Ï¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ëÂÎÎÏ¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦Ìµ²æÌ´Ãæ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢²¿»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥ê¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¥ê¥ì¡¼·ë²Ì¤Ë¤è¤ëºÇ½ª¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ã»»¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÂÎÎÏÂ¬Äê1°Ì¤ÏHANNA¡¢ºÇ²¼°Ì¤ÏNATSU¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£HANNA¤Ï¡Ö¥¬¥©¡¼¡ª¡¡¸µÎ¦¾åÉô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥³¥Ô¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËBBQ¡¢¥«¥é¥ª¥±¡¢²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤ß¡¢2ÆüÌÜ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¢£DAY3
¡¡3ÆüÌÜ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸ø³«¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¥¹¥³¥Ô¥¹¥È¤â½àÈ÷±¿Æ°¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤ËÂÎ¸³¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉ½¾ð¤ä»ÅÁð¡¢¸ÆµÛ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç´ÑÍ÷¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¸ÄÊÌÆÃÅµ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡ÊÄ²ñ¼°¤Ç¤ÏMOMO¤¬¡ÖÇ®³¤¹ç½É3Æü´Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤³¤ÎÇ®³¤¹ç½É¤Ï¥µ¥Þ¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇTikTok¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤ò¤Ï¤¸¤á³§¤µ¤ó¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤À¤¤¤¿¤³¤ÈËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ®³¤¹ç½É¤Ï¥ì¥¢¤Ê´ë²è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«ÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËWHITE SCORPION¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¹¥³¥Ô¥¹¥È¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á´Éô³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢BBQ¤ä²Ö²Ð¤Î¤È¤³¤í¤¬¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¥«¥é¥ª¥±¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê¥¹¡¼p¡½¤¦¤Ê¤ê¤¯¤ó¡Ë
¡¡¡Ö3Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µ´¤´¤Ã¤³¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥¬¥Á¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÉáÃÊ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¿À¼Ò¤Î»²ÇÒ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê¤¢¤æ¤Ê¡Ë
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¤ß¤Á¤¿¤í¤¦¡Ë
¡¡¡Ö¤³¤ì¤¬¤Þ¤º¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2Çñ3Æü¤º¤Ã¤È»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ë°î¤ì¤¿3Æü´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏËÜÅö¤ËÎ¢É½¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È½ã¿è¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¹¥³¥Ô¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Ò¤¿¤Á¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¾ÂÀ¡£¡Ë
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥¹¥³¥Ô¥¹¥È¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤¿WHITE SCORPION¤Ï¡¢10·î22Æü¤ËÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¢£¡Ø¥Û¥ï¥¹¥Ô²Æ¹ç½É in Ç®³¤¡Ù³µÍ×
ÆüÄø¡§2025Ç¯8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á17Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¡¦TKP ¥Ë¥È¥êÇ®³¤¸¦½¤¥»¥ó¥¿¡¼
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§ACE¡¢ACO¡¢ALLY¡¢AOI¡¢CHOCO¡¢COCO¡¢HANNA¡¢MOMO¡¢NATSU¡¢NAVI¡¢NICO
¥Õ¥¡¥óÁí»²²Ã¿Í¿ô¡§73¿Í
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
DAY1¡§¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢¤ß¤£¡Á¤Ä¤±¤¿
DAY2¡§¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡¢ÍèµÜ¿À¼Ò»²ÇÒ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¸ÄÊÌÆÃÅµ²ñ¡¢¥Û¥ï¥¹¥Ô±¿Æ°¿À·ÐNo.1·èÄêÀï¡¢BBQ¡¢²Ö²Ð
DAY3¡§¥é¥¸¥ªÂÎÁà¡¢¸ø³«¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¸ÄÊÌÆÃÅµ²ñ¡¢ÊÄ²ñ¼°
