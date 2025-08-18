2025年8月第4週の「うお座（魚座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

繰り返しが変化を呼ぶ。
まず、愚直にやってみて。

ストレスフルなムード。

別に特別嫌なことが起こったわけではなくても、なんだかスッキリしないはず。それは、運気の変わり目がすぐそこに来ているせい。感覚的に「終わり」を感じ取って、意欲が低下しているのでしょう。

でも、だからこそ、現時点での課題をしっかりこなしたほうがいいのです。今やれることを真面目にこなすうちに、ふっと何かコツのようなものをつかめるでしょう。それが、この先役立つことに。

愛と社交は、ちょっと気を抜いてもいいかも。聞き流すスキルを上げると、ラクになれるはず。

オフは、古都や城下町へ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)