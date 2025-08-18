「うお座（魚座）」2025年8月18日〜8月24日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。
まず、愚直にやってみて。
ストレスフルなムード。
別に特別嫌なことが起こったわけではなくても、なんだかスッキリしないはず。それは、運気の変わり目がすぐそこに来ているせい。感覚的に「終わり」を感じ取って、意欲が低下しているのでしょう。
でも、だからこそ、現時点での課題をしっかりこなしたほうがいいのです。今やれることを真面目にこなすうちに、ふっと何かコツのようなものをつかめるでしょう。それが、この先役立つことに。
愛と社交は、ちょっと気を抜いてもいいかも。聞き流すスキルを上げると、ラクになれるはず。
オフは、古都や城下町へ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
