Instagramアカウント「luna_alice_bcl」に投稿された、子犬時代のお留守番の様子が話題となっています。投稿は記事執筆時点で4.9万回再生を突破し「イタズラしないのすごい」とわんちゃんの行動を賞賛する声が寄せられることとなりました。

【動画：『ライオンキングかな？』おとなしくお留守番する犬→子犬時代を振り返ってみたら…まさかの光景】

お利口に留守番をするわんちゃんですが…

お買い物に行った飼い主さんをお見送りしたのは、ボーダーコリーの『ルナ』ちゃんと『アリス』ちゃん。2匹はそれぞれお昼寝をするなど、普段からお利口に留守番ができているといいます。

しかし子犬時代には、飼い主さんがびっくりするようなお留守番の様子を見守りカメラが捉えていたことも。特にアリスちゃんのお留守番ポーズは独特だったようで…。

子犬時代にはこんなやんちゃな姿が！

アリスちゃんが生後11ヵ月の頃、見守りカメラに映っていたのは、ダイニングテーブルの上に乗って「伏せ」をしながらお留守番をしている姿！

普段はテーブルに手を掛けることさえもなかったそうで、留守中にこんなところに乗っているとは思わず、飼い主さんも「スフィンクスかな？」と驚いてしまったそう。

さらにはテーブルの上に立ち上がるお留守番ポーズも。寂しいのか、飼い主さんを探すようにテーブルの上からキョロキョロと周りを見渡していたそうですが、その様子が「ライオンキング」のように見えたんだとか。

飼い主さんが鍵を開ける音を聞きテーブルから降りたので、実際にその姿を見ることはなく、カメラの映像を見るまで気づかなかったそうです。

いつの間にかおとなしく留守番できるように

テーブルの上に乗ってしまうのは良くないですが、特にイタズラをしているわけではないため、注意せず様子を見ていたという飼い主さん。

しかしそんな子犬時代も束の間。いつの間にかアリスちゃんがテーブルの上に乗ることはなくなり、現在は2匹仲良く、おとなしく留守番ができるようになったそうです。自分で学びながら成長している様子がうかがえるアリスちゃんなのでした。

カメラがとらえたアリスちゃんの驚きのお留守番ポーズには、「立派に成長されましたね」「こんなにお利口なら、買い物もすぐに帰りますね！」と、アリスちゃんの利口さを賞賛する声が寄せられました。

妹アリスちゃんと姉ルナちゃんの、仲良しで賢いことがよく伝わってくるような日常の様子をもっと見てみたい方は、Instagramアカウント「luna_alice_bcl」の他の投稿もぜひチェックしてみてください。

写真・動画提供：Instagramアカウント「luna_alice_bcl」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。