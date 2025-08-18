「マジ理想の親子」完熟フレッシュ・池田レイラ、父との思い出ショット公開！「羨ましいくらい仲良い」
「マジ理想の親子」完熟フレッシュ・池田レイラ、父との思い出ショット公開！「羨ましいくらい仲良い」
お笑いコンビ・完熟フレッシュの池田レイラさんは8月17日、自身のInstagramを更新。父で相方の池田57CRAZYさんの誕生日を祝福し、思い出ショットを公開しました。
【写真】池田レイラ＆池田57CRAZYの親子ショット
「舞台外では面白いパパ好きだよ」レイラさんは「本日8月17日は！パパこと池田57CRAZYこと池田哲也さん(@ikedaa57crazy )のお誕生日 パパ！お誕生日おめでとうー！！！」と報告。20枚の写真で池田57CRAZYさんとの思い出を振り返っています。レイラさんが幼少期の頃の親子ショットもあり、とても貴重です。また「舞台外では面白いパパ好きだよ」「素敵な50歳になりますように」など、仲の良さがうかがえるメッセージもつづっています。
この投稿に、池田57CRAZYさんは「舞台でも面白いわ！でもありがと」とコメント。また、ファンからは「生誕半世紀おめでとうございます」「羨ましいくらい仲の良い親子」「マジで理想の親子って感じ」「なんか…良いねぇ…」「何やかんやでレイラちゃんもお父さんのこと大好きなのよね！」「こんなに可愛くて素敵な娘さんがいて幸せですね」などの声が寄せられました。
親子ショットをたびたび公開親子ショットをたびたび公開しているレイラさん。7月30日の投稿では、SNSで流行中のダンスに2人で挑戦しています。「サムネでキス顔が見れます」と、池田57CRAZYさんの“キス顔”も披露。今後も楽しい投稿を期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
外部サイト