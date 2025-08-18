パク・ボゴム似でも恋愛は苦戦？バツイチ子持ちとの交際から罵倒被害まで　理想はあの人気アイドル

パク・ボゴムに似ていると話題の20代韓国男性が、恋愛に関する悩みを打ち明ける。

【写真】パク・ボゴム、日本人俳優との友情

8月18日に韓国で放送されるお悩み相談バラエティ『何でも聞いて菩薩』（KBS Joy、現代）第329回には、「これからは安定した恋愛がしたい」と語る男性が登場する。

彼は「これまで休まず恋愛をしてきた方だ」として、特に印象に残っている3つの恋愛を紹介する。

1回目の恋愛については「今思えばガスライティング（心理的支配）をかなり受けていた」と振り返り、「あとになって、相手がバツイチで子どもがいたことを知り、衝撃を受けた」と告白した。

続いて、2回目の恋愛は、理想のタイプであるaespaのニンニン似の女性だったが、忙しさで別れることになったという。そして3回目の恋愛は、相手が喧嘩の際に荒々しい言葉を使う点に耐えられず、破局に至ったと説明した。

（写真提供＝OSEN）ニンニン

（画像＝KBS Joy）パク・ボゴム似の男性がスタジオに

MCのイ・スグンが「芸能人に似ていると言われたことはあるか」と尋ねると、彼は「少し言いにくいですが、パク・ボゴムに似ていると言われることが多い」と照れながら明かした。

これに、もう一人のMCソ・ジャンフンは「本当に整った顔立ちだ。背も高いし、いいところだらけ」と感心しつつも、「ただし、この話は自分の心の中にだけしまって、外では言わない方がいい」と助言し、笑いを誘った。

番組では即席のお見合いも実現。制作陣がつないだ女性出演者と対面した彼は、「きれいですね」「もっと知りたいです」と声をかけ、2人の会話は笑いが絶えなかったという。