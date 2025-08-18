お笑いコンビ「CITY」の石井ブレンド（40）と小野竜輔（34）が17日放送のカンテレ「お笑いワイドショー マルコポロリ！」（日曜後1・59）に出演。コンビ名の由来について語った。

元コマンダンテの石井と元ダイヤモンドの小野が今年6月に結成した「CITY」。番組ではスタイリッシュなコンビ名に注目が集まったが、石井は「本当に決められなかった」と語り出した。

コンビ名がなかなか決まらなかったため、石井の一存で決めることに。石井が就寝前に本を読むため、その本に出てきた単語をコンビ名にすることにした。

小野もそれに了承したというが、石井は「その次の日、僕が『CITY』持って行ったら、その間にジュニアさんと飲みに行って…。“コンビ名考えてくれませんか？”みたいなことを」と小野の“裏切り”を暴露。小野は「まだ石井さんのセンスが分かんない状態だったんで」とぶっちゃけた。

その飲みの席では、千原ジュニアが誕生日プレゼントとして100色の色鉛筆をもらっていたという。小野は「“この中の色とかどう？”って言ってもらって。確かにと思って、見たことない色があったんです、そこに」と熱弁を振るった。

ジュニアから提案されたコンビ名は、その“色”の中から「ジョンブリアン」。小野は「かっこいいじゃないですか。石井さんとも合いそうやし。ジョンブリアンや！と思って、次の日石井さんに会って“ジョンブリアンにしましょう”って言ったら、え？みたいな」と相方の微妙な反応を明かした。石井は「そらそうでしょ。意味わからへん」と納得いかない様子だった。