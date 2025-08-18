「みずがめ座（水瓶座）」2025年8月18日〜8月24日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。
恥はかき捨てで。
自分の立ち位置、正解を見失いそう。
内心、「困ったぞ」になっているのですが、そういう時こそ、ついポーカーフェイスを選んでしまうのが、みずがめ座さんの悪いクセ。特に、誰かが泣きを入れたり、SOSを出したりすると、もうダメでしょう。「ああいうみっともないマネはしたくない」と、かえって強がってしまうのです。でも、結果、ゴールが遅れることに。
今週は、どんどん便乗しましょう。「私にも教えて」で、分からない派を多数派にしてしまえばいいのです。
気分転換によいのは、喫茶店。一息いれましょう。
デートは、“リピート”が歓迎されそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）迷子な気分。
