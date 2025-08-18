「やぎ座（山羊座）」2025年8月18日〜8月24日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。
パワー温存、内向で！
ネガティブをこじらせそう。
「もう不要な存在かもしれない」「誰からも必要とされない」的な思いが湧き上がってきます。だからといって、ムキになって自己アピールをすると、思うような反応が得られずに、落ち込むことに。簡単に言えば、存在が希薄になっているのです。こんな時にSNSを乱打しても、疎まれるだけ。
今週は、潜伏しましょう。呼ばれたら、「いますよー」とする感じで、基本は静かに鳴りを潜めて。ずっとやりたかったことに集中できるし、身を隠した分、ニーズが高まることに。
愛も、「言われてから動く」がいいバランスに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）“鎖国”のススメ。
パワー温存、内向で！
ネガティブをこじらせそう。
「もう不要な存在かもしれない」「誰からも必要とされない」的な思いが湧き上がってきます。だからといって、ムキになって自己アピールをすると、思うような反応が得られずに、落ち込むことに。簡単に言えば、存在が希薄になっているのです。こんな時にSNSを乱打しても、疎まれるだけ。
今週は、潜伏しましょう。呼ばれたら、「いますよー」とする感じで、基本は静かに鳴りを潜めて。ずっとやりたかったことに集中できるし、身を隠した分、ニーズが高まることに。
愛も、「言われてから動く」がいいバランスに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)