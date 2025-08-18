µÜºêÎï²Ì¡¢4¿Í¤Î»Ò»ý¤Á37ºÐ¤Î¡È¥Þ¥Þ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡É°µ´¬¥Ó¥¥Ë»Ñ¸ø³«¡ÖÅ®¤ì¤Æ¤ë´¶À¨¤¤¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×
¸µEXILE¡¦¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Çµ¯¶È²È¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëµÜºêÎï²Ì¤µ¤ó¤Ï8·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û37ºÐ¡¦µÜºêÎï²Ì¤Î°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ï¡©
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÎï²Ì¤µ¤ó¤ÆËÜÅö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¡Ö²»¤È¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤Î¤Ë¿å¤È¿¿·õ¤ËÀï¤Ã¤Æ¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤«¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÇåºÎï¤Ê¤Î¤ËÆ°¤¤Î²Ä°¦¤µ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÅ®¤ì¤Æ¤ë´¶À¨¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀõÀ¥¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿Í¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ë¤ª¤Á¤ã¤á¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ë¤ª¤Á¤ã¤á¤¹¤®¤ë¡×¡Ö37ºÐ¥Þ¥Þin¥Ï¥ï¥¤¤Î¤¢¤ë°ÕÌ£Á´ÎÏ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ°²è¤ò1ËÜºÜ¤»¤Æ¤¤¤ëµÜºê¤µ¤ó¡£²«¿§¤Î¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤Ê³¤¤ò´®Ç½¤¹¤ë»Ñ¤Ç¤¹¡£37ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿Êâ¤¯»Ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤¿¥¾¥ó¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤è¡×¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É×¤Î¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö4¿Í¾®¤µ¤¤»Ò¤¬¤¤¤ëÊý¤Ø¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍ·¤ÓÊý¡×4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¹õÌÚ¤µ¤ó¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëµÜºê¤µ¤ó¡£7·î30Æü¤Ë¤Ï¡Ö4¿Í¾®¤µ¤¤»Ò¤¬¤¤¤ëÊý¤Ø¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍ·¤ÓÊý¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÈè¤ì¤Æ²£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤»þ¤ÎÍ·¤ÓÊý¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ø¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¥´¥Ã¥³¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¿¤À²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Ç¿ô½½Ê¬¤°¤é¤¤µÙ·Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¾Ð¡×¤È¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤Ë¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
