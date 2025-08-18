「さそり座（蠍座）」2025年8月18日〜8月24日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年8月18日〜8月24日の運勢を西洋占星術で占います。
限界なんてない！
パワフルに頑張れそう。
仕事、遊び、運動、勉強、全方向でフルに動けます。このため、ふと不安になるはず。「やり過ぎていない？」「反動が来ない？」と。大丈夫、イケるところまでいき、やれることを全部やりましょう。過去の自己ベストを塗り替えていくつもりでどうぞ。やればやるほど面白いし、自信がつき、自己評価が上がっていきます。
秋のおしゃれ計画を練るにも、よいタイミング。新作デザインをチェックして、「お！」と感じたら買いましょう。
愛と社交は、オープンに。隠し事のない関係が心地よいはず。
オフは、自由を楽しんで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）伸び盛り！
