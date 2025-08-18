Ponta¥Ñ¥¹¡ß¥íー¥½¥ó¥³¥é¥Ü¤Î¡ÖÌÀÂÀ¥Ý¥Æ¥È¥Þ¥è¡×¤Ê¤É2¼ï¤ò19ÆüÈ¯Çä
¡¡KDDI¤Ï¡¢ÍÎÁ²ñ°÷¥µー¥Ó¥¹¡ÖPonta¥Ñ¥¹¡×¤È¥íー¥½¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¡Ö¶ñ¡ª¥Ñ¥ó ÌÀÂÀ¥Ý¥Æ¥È¥Þ¥è¡×¡¢¡Ö¶ñ¡ª¥Ñ¥ó ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡õ¥¦¥¤¥ó¥Êー¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥íー¥½¥ó¡Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥íー¥½¥ó¡¦¥íー¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¡¢19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ÃÍÃÊ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì300±ß¡£³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢È¾³Û¤Î150±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤È¤¤¤¦¡Ö¶ñ¡ª¥Ñ¥ó¡×¥·¥êー¥º¤ÎÂè5ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¶ñ¡ª¥Ñ¥ó ÌÀÂÀ¥Ý¥Æ¥È¥Þ¥è¡×¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¡¢Äø¤è¤¤¿É¤ß¤¬ÆÃÄ§¤ÎÌÀÂÀ¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¶ñ¡ª¥Ñ¥ó ÌÀÂÀ¥Ý¥Æ¥È¥Þ¥è
¡¡¤â¤¦°ìÊý¤Î¡Ö¶ñ¡ª¥Ñ¥ó ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡õ¥¦¥¤¥ó¥Êー¡×¤Ï¡¢¥¸¥åー¥·ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥¦¥¤¥ó¥Êー¤È¥Ô¥ê¿É¥½ー¥¹¤òÍí¤á¤¿¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ò¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤Ç¤Ï¤µ¤ó¤À¤È¤Î¤³¤È¡£
¶ñ¡ª¥Ñ¥ó ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡õ¥¦¥¤¥ó¥Êー
¡¡Ponta¥Ñ¥¹²ñ°÷¤Ï¡¢²ñ°÷¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¾³Û¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï1²ñ°÷¤Ë¤Ä¤1²ó¤Þ¤Ç¡¢1¾¦ÉÊ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÄó¶¡¡¦ÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï¡¢8·î19Æü7»þ～25Æü23»þ59Ê¬¤È8·î26Æü7»þ～9·î1Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡ÖPonta¥Ñ¥¹¡×¤Ï¡¢2024Ç¯10·î2Æü¤Ë¡Öau¥¹¥Þー¥È¥Ñ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¤â¤Î¡£ÎÁ¶â¤Ï548±ß¡¿·î¤Ç¡¢½é²ó30ÆüÌµÎÁ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥æー¥¶ー¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¡£