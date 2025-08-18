¸¶Çú¤Ç°ìÊÑ¡ÄÉã¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â¼¡¡Çú¿´ÃÏ¤«¤é10¥¥íÎ¥¤ì¤¿¹Åç¡¦µìÀîÆâÂ¼
Àï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¸¶Çú¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤¿¹Åç¤Ë¡¢Çú¿´ÃÏ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¸¶Çú¤ÇÍÍ»Ò¤¬°ìÊÑ¤·¤¿Â¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ìÆñ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½»Ì±¤¿¤Á¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç¤ÎÇú¿´ÃÏ¤«¤é10¥¥íÎ¥¤ì¤¿µìÀîÆâÂ¼¤Ç¡¢Àï¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¡£½÷À¤ä»Ò¤É¤â¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Çú¿´ÃÏ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿Â¼¤Ç¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¿ÏÂ¸ø±à¤Î¤¢¤ë°ÖÎîÈê¤òË¬¤ì¤¿²£´ÝÀµµÁ¤µ¤ó¡Ê94¡Ë¡£
¸¶Çú¤ÇÉã¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿ ²£´ÝÀµµÁ¤µ¤ó
¡Ö¡ÊQ.¤ªÉãÍÍ¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¡©¡Ë¤³¤ì¤Ç¤¹¡×
¸¶Çú¤ÇÉã¤ÎÀµÎ±¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶Çú¤ÇÉã¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿ ²£´ÝÀµµÁ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤Ë¤ª»û¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ØÊÛÅö¤òÃÖ¤¤¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤è¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²È¤ò¤á¤¤¤Ç¡Ê²õ¤·¤Æ¡Ë¡¢ÌÚ¤ò½ü¤±¤ë¡×
Åö»þ¡¢¹Åç¤Ç¤Ï¶õ½±¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤Î±ä¾Æ¤òËÉ¤°¤¿¤á·úÊª¤ò²õ¤·¤Æ¤ª¤¯¡Ö·úÊªÁÂ³«¡×¤Îºî¶È¤¬»ÔÆâ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÆü¡¢²£´Ý¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤éÀîÆâÂ¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¹ñÌ±µÁÍ¦Ââ¤È¤·¤ÆÇú¿´ÃÏ¶á¤¯¤Ç¤Î·úÊªÁÂ³«¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¶Çú¤ÇÉã¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿ ²£´ÝÀµµÁ¤µ¤ó
¡ÖÂ¿¤¤¤Î¤¦¡×
Æ¯¤À¹¤ê¤ÎÃËÀ¤Ê¤É¡¢200¿Í¶á¤¯¤ÎÌ¿¤¬°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶Çú¤ÇÉã¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿ ²£´ÝÀµµÁ¤µ¤ó
¡Ö¡ÊQ.¤ª¹ü¤Ï¡©¡Ë·ë¶É¡¢¤É¤³¤Ë¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
Êì¡¦Ïª»Ò¤µ¤ó¤âÀµÎ±¤µ¤ó¤òÁÜ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤À¤Ã¤¿É×¤òË´¤¯¤·¤¿Â¼¤Î½÷À¤Ï¡¢¤ª¤è¤½70¿Í¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤È¶¦¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢¶ì¤·¤¤À¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶Çú¤ÇÉã¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿ ²£´ÝÀµµÁ¤µ¤ó
¡ÖÊÆ¤äÇþ¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢Ìë9»þº¢¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡£»Å»ö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤âÍÜ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×
40Ç¯Á°¡¢JNN¤¬ÀîÆâ¤ÎÉ×¤ò¼º¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤ò¼èºà¤·¤¿±ÇÁü¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢83ºÐ¤Î¹âºê¥Ï¥ë¤µ¤ó¡£»Ä¤µ¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤ÇÎå¤Þ¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶Çú¤ÇÉ×¤òË´¤¯¤·¤¿ ¹âºê¥Ï¥ë¤µ¤ó¡ÊÅö»þ83¡Ë
¡Ö³¤¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø¤ª¤È¤¦¤µ¡¼¤ó¡Ù¤È¤ß¤ó¤Ê¸À¤¤¤Ê¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤¤À¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç°Ö¤á¤¢¤Ã¤¿¤ê¡×
¸¶ÇúÅê²¼¤ÎÍâ·î¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë·îÌ¿Æü¤ÎË¡Í×¤Î¾ì¤Ç¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÎå¤Þ¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¡Í×¤Ï80Ç¯°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢º£¤Î½»¿¦¤¬»°ÂåÌÜ¡£Ç¯¡¹»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ô¹Ô»û ½»¿¦¡¡ºä»³¸ü¤µ¤ó¡Ê76¡Ë
¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡ÊÅö»ö¼Ô¤¬¡ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²¿¤È¤«¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»Ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡×
Àï¸å80Ç¯¡£ÈïÇú¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î²ÈÂ²¤Î»×¤¤¤Ï¡¢Àï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤Î»äÃ£¤ÎÀ¤Âå¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
